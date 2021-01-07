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≡ «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
 
 
Страница 2 из 3«123»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40669
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:43
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Свою прошлую статью «США: итоги одного года жизни» я заканчивал словами о пандемии коронавируса: «Надеюсь, что в следующий раз смогу написать о том, как страна возвращается к привычной жизни». Дело было в середине июня, и, как вы понимаете, я сильно ошибался. В последние дни в США ежедневно выявляют по 150 000 новых случаев заражения, по-прежнему во многих заведениях общепита нельзя сесть за стол, всюду замеряют температуру и т. д. Правда, кажется, что люди уже привыкли к «дивному новому миру». Но обо всем по порядку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9683
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 09:42
#15
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Цитата:
alex_60:
или в твоем прошлом все было так плохо, что и вспомнить нечего

Да, жизнь меня не особо баловала. :-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4378
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 10:16
#16
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Я хотел лет десять назад махнуть, но сын студент, дочь школьница держали. Времена были добрые, да и английский мой был более совершенен, однако несмотря на произвол участковых и чиновников разных калибров, смог я построить свой райский уголок куда на выходные и праздники приезжают дети-внуки, друзья, баня с пивом, беш под винцо или коньяк. Наверное по своим сильно скучал бы и сожрала бы меня ностальгия...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9683
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 10:34
#17
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Цитата:
сайлау курманов:
Наверное по своим сильно скучал бы и сожрала бы меня ностальгия...

Если есть что терять - лучше не дергаться, а радоваться тому, что имеешь. Любая иммиграция отбрасывает лет на 5-10 минимум. Кто-то возможно так и не успевает наверстать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10352
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 10:37
#18
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жители Тараза всегда гордились ностальгической фразой Василия Алибабаевича:
"Джамбул... Там тепло, там моя мама"
они даже на базарной площади установили памятник Доценту, Косому, Хмырю и Василию Алибабаевичу. Верблюд Вася и шлем Александра Македонского прилагаются.
ностальгия....
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
213
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:30
#19
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Цитата:
maxsaf:
Еще я не понимаю, зачем водителю жить в Нью-Йорке? Ну адвокату, финансисту понятно, но водителю... Есть столько тихих и безопасных мест, откуда все равно прийдется по всей стране кататься. А дальнобойщику - так тем более.

Так это я про страну писал, сейчас стою в Детройте - та же история.

Плюс я же БОМЖ, живу в машине, а в Нью-Йорк просто прилетаю.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9683
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:33
#20
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Цитата:
Артем Марусич:
Так это я про страну писал, сейчас стою в Детройте - та же история. Плюс я же БОМЖ, живу в машине, а в Нью-Йорк просто прилетаю.

Да понятно что водитель большую часть времени на колесах, но выходные же бывают? Спите где на выходные?)
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
213
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:35
#21
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Цитата:
alex_60:
в "прекрасной" стране америка в городе вашингтоне идет война, бастующие захватили капитолий, конгресс, погибли люди. полнейший хаос. в городе введен комендантский час. революция цветная почти. люди не верят в результаты выборов. позорище на весь мир.


А кто сказал, что свобода вам положена по праву рождения и навечно? За нее эти люди воевали сотню лет на реальной войне, а сейчас...

Ну зашел директор и владелец предприятия в кабинет к своему наемному рабочему - так он к нему в кабинет по несколько раз в год заходит, так, для профилактики, чтоб не забывал кто на самом деле управляет фирмой, а кто просто служащий.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
213
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:38
#22
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Цитата:
maxsaf:
Да понятно что водитель большую часть времени на колесах, но выходные же бывают? Спите где на выходные?)

Я живу в машине, я ваще ничо не рентую, сторедж только для вещей за 35$/m и почтовый ящик со сканом за 55&/m
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9683
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:43
#23
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Цитата:
Артем Марусич:
Я живу в машине, я ваще ничо не рентую, сторедж только для вещей за 35$/m и почтовый ящик со сканом за 55&/m

Тогда понятна ваша ностальгия. Ниче, все нормализуется когда на большой трак пересядите. Заезжайте в глухомань, выбирайте даму с жильем и жарьте с ней барбекю по субботам. Она даст молоток и гвоздь, и тогда ваще не скучно будет))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9683
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:46
#24
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Цитата:
Артем Марусич:

Если бы вы по Канаде мотались, тут есть пару одиноких в нашей глуши, одна соседка бывшая, с жильем, с тачкой, симпотная, долго одна сидела, пока кто-то к ней свой трак не припарковал))
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
213
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 21:51
#25
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Цитата:
maxsaf:
Тогда понятна ваша ностальгия. Ниче, все нормализуется когда на большой трак пересядите. Заезжайте в глухомань, выбирайте даму с жильем и жарьте с ней барбекю по субботам. Она даст молоток и гвоздь, и тогда ваще не скучно будет))

Опять мимо :) Я женат и не изменяю :) А так да, обязательно как семья приедет - буду стараться зацепиться в деревне. Индиана или Висконсин
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9683
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:00
#26
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Цитата:
Артем Марусич:
Опять мимо :) Я женат и не изменяю :)

Ну так это вообще все обьясняет.
А я то думаю, ну откуда такая ностальгия по стране, а страна то ни при чем по большому счету
:-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10352
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:07
#27
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Цитата:
maxsaf:
Заезжайте в глухомань, выбирайте даму с жильем и жарьте с ней барбекю по субботам. Она даст молоток и гвоздь, и


вот оно как ты в лес попал на проживание.


Цитата:
maxsaf:
с жильем, с тачкой, симпотная, долго одна сидела, пока кто-то к ней свой трак не припарковал))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9683
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:17
#28
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Цитата:
alex_60:
вот оно как ты в лес попал на проживание.

Не, у меня и жена и дети - привозные, с Казахстана :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10352
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 22:20
#29
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Цитата:
maxsaf:
привозные, с Казахстана


казахи что ли?
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