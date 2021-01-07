Отправлено: - 22:02

Скоро уже русская или неказахская речь будет восприниматься в Казакели как сипаратис и шавинис.Недолго осталось ждать, что признак патриотизма это знание казахского языка и выражение благодарности коренным за то что здесь живешь. Нет, не так!За то что тебе дают здесь жить...Так что этот опрос неактуален.