Отправлено: - 21:49

сайлау курманов:

Как-то хоронили соседку-старушку, сильно никто не горевал, даже наоборот, освободилась наконец-то трёшка в центре, наследники не скрывали эмоции и Денег на похоро

Цитата:Зачем этот вПук здесь от этого пользователя? Неоднократно перепутывающего пиво нулевку, продающего несовершеннолетним алкоголь и имеющему проблемы с законом.Я удивлён!Он атеист или кто? Или не видя у себя в глазу бревна пытается увидеть в чужом- соринку.