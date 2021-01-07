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≡ Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40669
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:08
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Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое» напомнил о переименовании ЮКО в Туркестанскую область и заявил, что «эта хорошая тенденция может быть продолжена по всей стране». Считаете ли вы такое направление правильным?
Результаты опроса

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
534
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:08
#1
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А может повышать уровень жизни - это более "хорошая тенденция"???
Или так и будем заниматься хнёй?
:-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6105
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:15
#2
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По первому пункту 6-теро проголосовавших, интересно смогут озвучить исторические названия регионов? :oops: Или это лишь бы галочку поставить акция была? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9683
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:28
#3
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Цитата:
elektron:
По первому пункту 6-теро проголосовавших, интересно смогут озвучить исторические названия регионов? Или это лишь бы галочку поставить акция была?

Просто на форуме осталось 6 местных, остальные поуехавшие голосуют :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9683
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 21:39
#4
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Абулхаир хан считал, что жизнь - самое дорогое. Мертвому хану независимость была нужна как лысому расческа. Можно его на этом основании признать не очень умным, и с денег его фейс убрать? :lol:
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
769
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:02
#5
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Скоро уже русская или неказахская речь будет восприниматься в Казакели как сипаратис и шавинис.
Недолго осталось ждать, что признак патриотизма это знание казахского языка и выражение благодарности коренным за то что здесь живешь. Нет, не так!
За то что тебе дают здесь жить...
Так что этот опрос неактуален.


8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10352
Re: Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:03
#6
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Цитата:
maxsaf:
осталось 6 местных


ты то знаешь, с костаная два как никак.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9683
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:07
#7
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Цитата:
alex_60:
ты то знаешь, с костаная два как никак.

Лисаковску название придумали уже?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10352
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:10
#8
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Цитата:
maxsaf:
Лисаковску название придумали уже?))


а почему спрашиваешь?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9683
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:11
#9
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Цитата:
alex_60:
а почему спрашиваешь?

Любопытный я с детства)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10352
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:18
#10
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Цитата:
maxsaf:
Любопытный я с детства)


безносый что ли?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9683
Президент РК Токаев в статье «Независимость - самое дорогое»...
Отправлено: 07.01.21 - 22:20
#11
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Цитата:
alex_60:
безносый что ли?

Нести пургу вы можете и в одиночестве, позвольте откланяться)
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