Прогноз на 5 дней
пасмурно-23°C
  • 783 мм рт.ст.
  • 70% влажность
  • Ю, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Конгресс утвердил Байдена президентом США
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40666
Конгресс утвердил Байдена президентом США
Отправлено: 07.01.21 - 16:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Сообщается, что Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6520
Re: Конгресс утвердил Байдена президентом США
Отправлено: 07.01.21 - 16:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бардак
И это демократия ?
Где радио свободы? Где эхи Москвы? Где медузы? Волю народа ни во что не ставят!
Хотя о чем я? Демократия это уже давно не власть народа,демократия это власть демократов) вот они ее и захватили! И главное очень молодой у них лидер!)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20798
Конгресс утвердил Байдена президентом США
Отправлено: 07.01.21 - 16:42
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И главное очень молодой у них лидер!)

Ему бы уже в Библиотеке - сидеть... :lol: ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6520
Конгресс утвердил Байдена президентом США
Отправлено: 07.01.21 - 17:02
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ему бы уже в Библиотеке - сидеть...


Он старенький для библиотеки конгресса
Только в президенты! Только страной управлять!! Главное чтобы собачки под ноги не попадались,а то он от них травмируется,старичок все таки
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1329
Re: Конгресс утвердил Байдена президентом США
Отправлено: 07.01.21 - 19:08
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Главное чтобы


Очевидно после такого поведения проигравшей стороны ( действительно как наши братья -кыргизы) американские законодатели ПЕРЕСМОТРЯТ систему выборов и систему подсчёта голосов.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6520
Конгресс утвердил Байдена президентом США
Отправлено: 07.01.21 - 19:19
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
американские законодатели ПЕРЕСМОТРЯТ систему выборов и систему подсчёта голосов.


Да к примеру что если демократы побеждают то это законно а если республиканцы побеждают то тут надо разбираться )
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS