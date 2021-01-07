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Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке Костаная
Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40666
Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке Костаная
Отправлено: 07.01.21 - 14:23
Фото в редакцию "НГ" прислал читатель Евгений. Кадры сделаны сегодня, 7 января, около 12.30 в 8-м мркн. На балконе, расположенном на 7 этаже, виднеется пустое пространство, которое ранее было заложено кирпичом. Сами кирпичи разбитые валяются под балконами.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20798
Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке Костаная
Отправлено: 07.01.21 - 14:23
А дом уже - заселён?...
[Исправлено: drakon, 07.01.2021 - 14:25]
[Исправлено: drakon, 07.01.2021 - 14:25]
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 15:01
Скорее всего к кирпичной кладке было применено какое то физическое воздействие! Так просто кирпичная кладка не выпадет.
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 15:10
И почему в балконной раме нет ни единого стекла? И на земле невидно ни одного стеклопакета (металлического обрамления)? Попытка самостоятельной реконструкции ?
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 15:51
Кто-то решил себе зеркальный балкон от пола сделать? Вот и выбил кладку а окна потом снимет
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11414
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 15:59
Птичка летела хвостиком задела.
Это то самое место в 8 мкр, застроив которое чинуши превратили его в гарантированное гетто.
Во всем мире сейчас тенденция делать общественные пространства рядом с жилыми домами.
Зелёные зоны. Скверы.
Это место что удивительно и было зарезервировано и не застроено.
Здесь могло бы получиться отличное пространство для прогулок. И это место было единственным пригодным.
Остальное застроено в районе коробками.
А теперь где будут гулять мамы с детьми в своём районе???
Это теперь гетто!
Это то самое место в 8 мкр, застроив которое чинуши превратили его в гарантированное гетто.
Во всем мире сейчас тенденция делать общественные пространства рядом с жилыми домами.
Зелёные зоны. Скверы.
Это место что удивительно и было зарезервировано и не застроено.
Здесь могло бы получиться отличное пространство для прогулок. И это место было единственным пригодным.
Остальное застроено в районе коробками.
А теперь где будут гулять мамы с детьми в своём районе???
Это теперь гетто!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2113
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 16:20
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 17:31
Цитата:
Серый а ты точно в России живёшь?) Откуда знаешь что у нас тут застроено и как, если по твоим словам ты ещё 500 лет назад из своего любимого города уехал в нелюбимую Дубну)
Цитата:
Пустырь для прогулок? Вечно огороженный был а с одной стороны дороги гаражи с другой сквозной проезд, детский сад и советские коробки дворов) из тебя урбанист и архитектор как из Юджина спец в политике)
Цитата:
Во дворе,как делают мамы и дети на всем постсоветском пространстве
Серый волк:
Это то самое место в 8 мкр, застроив которое чинуши превратили его в гарантированное гетто.
Это то самое место в 8 мкр, застроив которое чинуши превратили его в гарантированное гетто.
Серый а ты точно в России живёшь?) Откуда знаешь что у нас тут застроено и как, если по твоим словам ты ещё 500 лет назад из своего любимого города уехал в нелюбимую Дубну)
Цитата:
Серый волк:
Здесь могло бы получиться отличное пространство для прогулок. И это место было единственным пригодным. Остальное застроено в районе коробками.
Здесь могло бы получиться отличное пространство для прогулок. И это место было единственным пригодным. Остальное застроено в районе коробками.
Пустырь для прогулок? Вечно огороженный был а с одной стороны дороги гаражи с другой сквозной проезд, детский сад и советские коробки дворов) из тебя урбанист и архитектор как из Юджина спец в политике)
Цитата:
Серый волк:
А теперь где будут гулять мамы с детьми в своём районе???
А теперь где будут гулять мамы с детьми в своём районе???
Во дворе,как делают мамы и дети на всем постсоветском пространстве
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13610
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 18:54
Цитата:
В любом случае - очень опасный метод.
abaika95:
Кто-то решил себе зеркальный балкон от пола сделать? Вот и выбил кладку а окна потом снимет
Кто-то решил себе зеркальный балкон от пола сделать? Вот и выбил кладку а окна потом снимет
В любом случае - очень опасный метод.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7097
Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке Костаная
Отправлено: 07.01.21 - 19:18
Цитата:
Сейчас во дворе школы №16 гуляют... пока школа не обзавелась высоченным забором, который запирается на все праздники, каникулы и выходные. Как в школе №7 в 9 микрорайоне. Все лето дети, пенсионеры, и просто жители вынуждены были обходить вдоль забора территорию школы... впервые за 35 лет существования. А это единственное тихое место, свободное от транспорта на весь микрорайон, где есть спортивные площадки, тень от деревьев и лавочки для посидеть.
Серый волк:
А теперь где будут гулять мамы с детьми в своём районе???
А теперь где будут гулять мамы с детьми в своём районе???
Сейчас во дворе школы №16 гуляют... пока школа не обзавелась высоченным забором, который запирается на все праздники, каникулы и выходные. Как в школе №7 в 9 микрорайоне. Все лето дети, пенсионеры, и просто жители вынуждены были обходить вдоль забора территорию школы... впервые за 35 лет существования. А это единственное тихое место, свободное от транспорта на весь микрорайон, где есть спортивные площадки, тень от деревьев и лавочки для посидеть.
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 19:21
Цитата:
Безспорно,если кончено на земле ограждений не было в момент падения кирпичей)
Victor Yang:
В любом случае - очень опасный метод.
В любом случае - очень опасный метод.
Безспорно,если кончено на земле ограждений не было в момент падения кирпичей)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4378
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 20:07
У моего сына на весь балкон пластик, а я переживал как бы внучка не выпала, ограждения хотел ставить, а оно вот как получилось
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