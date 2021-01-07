Отправлено: - 18:59

Добринцофф:

Подскажите пожалуйста как официально можно написать письмо Владимиру Нечитайло и гарантированно получить официальный ответ?

должен ли продавец в продуктовом магазине обслуживать покупателей в одноразовых перчатках? В постановление 67 главного санитарного врача,сказано ,что продавец должен быть в маске,про перчатки ни слова,может быть кто нибудь даст наконец то официальный ответ по этому вопросу?

[Исправлено: yudjin, 07.01.2021 - 19:04]

Цитата:Ты можешь не только написать ему на электронную почту, но позвонить и спросить. Зайди в местную затобольскую санэпидемстанцию на ул.Калинина, на стенде, возле столика и стульчика есть эти данные.Цитата:Конечно должен, это прописано не в многотомниках Нечитайло, а санпинах, причем не только в торговле, но и офисах. Мы такой нашли после визита карательного отряда, который попытался наложить штраф именно за перчатки. ПРИЧЕМ на служащих ОФИСА, а не работающих с клиентами в торговле.Правда в этих отрядах рулят как раз не собратья Нечитайло, а мягко говоря стражи порядка, которые по словам главного полицая области ДОЛЖНЫ только обеспечивать правопорядок. Но на деле они возомнили себя вершителями штрафов. Они, кстати, и сами путались в датах и номерах постановлений, не имели с собой бумаги, согласно которой они штрафуют.По словам работников санитарной службы, раз поступил рапорт полиции, значит они должны наложить штраф и баста. Никто там не разбирается, что и как должно быть.И кстати, на одном из брифингов в инстаграме, через НГ я задавал вопрос Нечитайло: Должны ли работники офиса, не связанного с обслуживанием посторонних лиц и клиентов целый день находиться в перчатках? Он ответил, что НЕТ, масок достаточно.Получается очередная "НЕКОНКРЕТИКА" для одних повод самоуправства, для других лазейка избежать штрафа... а страдают простые люди. И такой неразберихи полно.