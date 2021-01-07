"Хочется конкретики" - Гражданский активист считает, что главный санврач Костанайской области превысил полномочия
Отправлено: 07.01.21 - 17:32
Житель Костаная Ильяс САМУРАТОВ уже второй месяц пытается выяснить правомерность действий главного государственного санитарного врача области Владимира Нечитайло, запретившего выход граждан из дома с 23.00 до 6.00. Читать новость
Подскажите пожалуйста как официально можно написать письмо Владимиру Нечитайло и гарантированно получить официальный ответ? Меня интересует только один вопрос должен ли продавец в продуктовом магазине обслуживать покупателей в одноразовых перчатках? В постановление 67 главного санитарного врача,сказано ,что продавец должен быть в маске,про перчатки ни слова,может быть кто нибудь даст наконец то официальный ответ по этому вопросу? Уважаемая редакция может быть вам удастся получить ответ на этот вопрос-это действительно больная тема,люди каждый день с утра до вечера с марта месяца по сей день вынуждены работать в перчатках,у многих началась аллергия,разные болячки на руках.
Добринцофф: это действительно больная тема,люди каждый день с утра до вечера с марта месяца по сей день вынуждены работать в перчатках,у многих началась аллергия,разные болячки на руках.
Подобного бреда вообще не видел и не слышал. Ужос просто. Дезинфекции регулярной вполне достаточно. Но это если только логически мыслить. Перчатки точно так же могут переносить вирус же. Вот это уже действительно издевательство.
Тут разбираться нужно, от кого такие требования, сан. врач или акимат. Потому как, цитата; //"Я бы вообще не рекомендовал людям без знаний в области медицины носить одноразовые перчатки в быту. Требуются определенные знания и тренировка, чтобы при снятии одноразовых перчаток приставшие к ним микроорганизмы там и оставались, а не оказывались бы потом на руках, запястьях или рукавах верхней одежды", - объясняет инфекционист в интервью онлайн-журналу pflegen-online.de// Там ещё много чего, подробнее здесь
Добринцофф: Подскажите пожалуйста как официально можно написать письмо Владимиру Нечитайло и гарантированно получить официальный ответ?
Ты можешь не только написать ему на электронную почту, но позвонить и спросить. Зайди в местную затобольскую санэпидемстанцию на ул.Калинина, на стенде, возле столика и стульчика есть эти данные.
Цитата:
должен ли продавец в продуктовом магазине обслуживать покупателей в одноразовых перчатках? В постановление 67 главного санитарного врача,сказано ,что продавец должен быть в маске,про перчатки ни слова,может быть кто нибудь даст наконец то официальный ответ по этому вопросу?
Конечно должен, это прописано не в многотомниках Нечитайло, а санпинах, причем не только в торговле, но и офисах. Мы такой нашли после визита карательного отряда, который попытался наложить штраф именно за перчатки. ПРИЧЕМ на служащих ОФИСА, а не работающих с клиентами в торговле. Правда в этих отрядах рулят как раз не собратья Нечитайло, а мягко говоря стражи порядка, которые по словам главного полицая области ДОЛЖНЫ только обеспечивать правопорядок. Но на деле они возомнили себя вершителями штрафов. Они, кстати, и сами путались в датах и номерах постановлений, не имели с собой бумаги, согласно которой они штрафуют. По словам работников санитарной службы, раз поступил рапорт полиции, значит они должны наложить штраф и баста. Никто там не разбирается, что и как должно быть.
И кстати, на одном из брифингов в инстаграме, через НГ я задавал вопрос Нечитайло: Должны ли работники офиса, не связанного с обслуживанием посторонних лиц и клиентов целый день находиться в перчатках? Он ответил, что НЕТ, масок достаточно.
Получается очередная "НЕКОНКРЕТИКА" для одних повод самоуправства, для других лазейка избежать штрафа... а страдают простые люди. И такой неразберихи полно.
А вообще в этой игре, сан врач лишь выполняет указания типа "хозяина" области, поскольку имеет на то полномочия выпускать именно такие постановления. А тому какая нужна будет статистика, какие будут указания сверху, какое настроение, так и скажет сделать.
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