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≡ "Хочется конкретики" - Гражданский активист считает, что главный санврач Костанайской области превысил полномочия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40666
"Хочется конкретики" - Гражданский активист считает, что главный санврач Костанайской области превысил полномочия
Отправлено: 07.01.21 - 17:32
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Житель Костаная Ильяс САМУРАТОВ уже второй месяц пытается выяснить правомерность действий главного государственного санитарного врача области Владимира Нечитайло, запретившего выход граждан из дома с 23.00 до 6.00.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13610
Re: "Хочется конкретики" - Гражданский активист...
Отправлено: 07.01.21 - 17:32
#1
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Я поражаюсь насколько у людей много свободного времени. В мире пандемия, а они о правах заявляют.
Цитата:
Самуратов отмечает, что такие ограничения возможны только в режиме ЧП и ввести их может только глава государства.

Источник:

Если бы это было так - постановления сан.врача можно было бы проигнорировать.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1328
Re: "Хочется конкретики" - Гражданский активист...
Отправлено: 07.01.21 - 17:39
#2
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Цитата://В ст. 21 Конституции закреплено//
Цитата://кроме случаев оговоренных законом.//
Цитата://согласно санитарным правилам//
Цитата://перенаправила//
Цитата://не поступил.//

Подзаконные акты, оказываются ВЫШЕ Конституции РК.

Надзорный орган и глава областной исполнительной власти, посчитали это несерьёзным и потешным делом.
Я тоже так считаю.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10347
Re: "Хочется конкретики" - Гражданский активист...
Отправлено: 07.01.21 - 18:08
#3
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////уже второй месяц пытается выяснить правомерность действий главного государственного санитарного врача области Владимира Нечитайло, запретившего выход граждан из дома с 23.00 до 6.00.//

а зачем ему это так надо?
какая цель?
ему очень хочется в это время погулять?
да и название-гражданский активист.
глаза режет. сутяжник скорее подойдет.
два месяца затратил.и продолжает.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7641
Re: "Хочется конкретики" - Гражданский активист...
Отправлено: 07.01.21 - 18:09
#4
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Цитата:
Прокуратура перенаправила письмо заместителю акима области Ерлану Спанову и самому Владимиру Нечитайло.

Источник:

Подскажите пожалуйста как официально можно написать письмо Владимиру Нечитайло и гарантированно получить официальный ответ?
Меня интересует только один вопрос должен ли продавец в продуктовом магазине обслуживать покупателей в одноразовых перчатках?
В постановление 67 главного санитарного врача,сказано ,что продавец должен быть в маске,про перчатки ни слова,может быть кто нибудь даст наконец то официальный ответ по этому вопросу?
Уважаемая редакция может быть вам удастся получить ответ на этот вопрос-это действительно больная тема,люди каждый день с утра до вечера с марта месяца по сей день вынуждены работать в перчатках,у многих началась аллергия,разные болячки на руках.
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ElleR
§ ElleR
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
10.08.16
Сообщений:
70
Re: "Хочется конкретики" - Гражданский активист...
Отправлено: 07.01.21 - 18:15
#5
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Правильно, надо копать. Зашугали людей так, что они молча делают и трясутся от страха быть оштрафованными, не вникая уже, а законно ли это все.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6104
"Хочется конкретики" - Гражданский активист считает, что главный санврач Костанайской области превысил полномочия
Отправлено: 07.01.21 - 18:15
#6
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Цитата:
Добринцофф:
это действительно больная тема,люди каждый день с утра до вечера с марта месяца по сей день вынуждены работать в перчатках,у многих началась аллергия,разные болячки на руках.

Подобного бреда вообще не видел и не слышал. Ужос просто. Дезинфекции регулярной вполне достаточно. Но это если только логически мыслить. Перчатки точно так же могут переносить вирус же. Вот это уже действительно издевательство.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6104
"Хочется конкретики" - Гражданский активист считает, что главный санврач Костанайской области превысил полномочия
Отправлено: 07.01.21 - 18:56
#7
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Цитата:
Добринцофф:

Тут разбираться нужно, от кого такие требования, сан. врач или акимат.
Потому как, цитата;
//"Я бы вообще не рекомендовал людям без знаний в области медицины носить одноразовые перчатки в быту. Требуются определенные знания и тренировка, чтобы при снятии одноразовых перчаток приставшие к ним микроорганизмы там и оставались, а не оказывались бы потом на руках, запястьях или рукавах верхней одежды", - объясняет инфекционист в интервью онлайн-журналу pflegen-online.de//
Там ещё много чего, подробнее здесь
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7095
"Хочется конкретики" - Гражданский активист считает, что главный санврач Костанайской области превысил полномочия
Отправлено: 07.01.21 - 18:59
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Подскажите пожалуйста как официально можно написать письмо Владимиру Нечитайло и гарантированно получить официальный ответ?

Ты можешь не только написать ему на электронную почту, но позвонить и спросить. Зайди в местную затобольскую санэпидемстанцию на ул.Калинина, на стенде, возле столика и стульчика есть эти данные.

Цитата:
должен ли продавец в продуктовом магазине обслуживать покупателей в одноразовых перчатках? В постановление 67 главного санитарного врача,сказано ,что продавец должен быть в маске,про перчатки ни слова,может быть кто нибудь даст наконец то официальный ответ по этому вопросу?


Конечно должен, это прописано не в многотомниках Нечитайло, а санпинах, причем не только в торговле, но и офисах. Мы такой нашли после визита карательного отряда, который попытался наложить штраф именно за перчатки. ПРИЧЕМ на служащих ОФИСА, а не работающих с клиентами в торговле.
Правда в этих отрядах рулят как раз не собратья Нечитайло, а мягко говоря стражи порядка, которые по словам главного полицая области ДОЛЖНЫ только обеспечивать правопорядок. Но на деле они возомнили себя вершителями штрафов. Они, кстати, и сами путались в датах и номерах постановлений, не имели с собой бумаги, согласно которой они штрафуют.
По словам работников санитарной службы, раз поступил рапорт полиции, значит они должны наложить штраф и баста. Никто там не разбирается, что и как должно быть.

И кстати, на одном из брифингов в инстаграме, через НГ я задавал вопрос Нечитайло: Должны ли работники офиса, не связанного с обслуживанием посторонних лиц и клиентов целый день находиться в перчатках? Он ответил, что НЕТ, масок достаточно.

Получается очередная "НЕКОНКРЕТИКА" для одних повод самоуправства, для других лазейка избежать штрафа... а страдают простые люди. И такой неразберихи полно.

[Исправлено: yudjin, 07.01.2021 - 19:04]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7095
"Хочется конкретики" - Гражданский активист считает, что главный санврач Костанайской области превысил полномочия
Отправлено: 07.01.21 - 19:10
#9
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А вообще в этой игре, сан врач лишь выполняет указания типа "хозяина" области, поскольку имеет на то полномочия выпускать именно такие постановления. А тому какая нужна будет статистика, какие будут указания сверху, какое настроение, так и скажет сделать.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6517
"Хочется конкретики" - Гражданский активист считает, что главный санврач Костанайской области превысил полномочия
Отправлено: 07.01.21 - 19:13
#10
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