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≡ Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40666
Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке Костаная
Отправлено: 07.01.21 - 14:23
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Фото в редакцию "НГ" прислал читатель Евгений. Кадры сделаны сегодня, 7 января, около 12.30 в 8-м мркн. На балконе, расположенном на 7 этаже, виднеется пустое пространство, которое ранее было заложено кирпичом. Сами кирпичи разбитые валяются под балконами.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20798
Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке Костаная
Отправлено: 07.01.21 - 14:23
#1
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А дом уже - заселён?... :-o

[Исправлено: drakon, 07.01.2021 - 14:25]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
23
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 15:01
#2
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Скорее всего к кирпичной кладке было применено какое то физическое воздействие! Так просто кирпичная кладка не выпадет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
23
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 15:10
#3
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И почему в балконной раме нет ни единого стекла? И на земле невидно ни одного стеклопакета (металлического обрамления)? Попытка самостоятельной реконструкции ?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6517
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 15:51
#4
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Кто-то решил себе зеркальный балкон от пола сделать? Вот и выбил кладку а окна потом снимет
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11414
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 15:59
#5
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Птичка летела хвостиком задела.



Это то самое место в 8 мкр, застроив которое чинуши превратили его в гарантированное гетто.
Во всем мире сейчас тенденция делать общественные пространства рядом с жилыми домами.
Зелёные зоны. Скверы.
Это место что удивительно и было зарезервировано и не застроено.

Здесь могло бы получиться отличное пространство для прогулок. И это место было единственным пригодным.
Остальное застроено в районе коробками.

А теперь где будут гулять мамы с детьми в своём районе???
Это теперь гетто!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2113
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 16:20
#6
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6517
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 17:31
#7
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Цитата:
Серый волк:
Это то самое место в 8 мкр, застроив которое чинуши превратили его в гарантированное гетто.


Серый а ты точно в России живёшь?) Откуда знаешь что у нас тут застроено и как, если по твоим словам ты ещё 500 лет назад из своего любимого города уехал в нелюбимую Дубну)


Цитата:
Серый волк:
Здесь могло бы получиться отличное пространство для прогулок. И это место было единственным пригодным. Остальное застроено в районе коробками.



Пустырь для прогулок? Вечно огороженный был а с одной стороны дороги гаражи с другой сквозной проезд, детский сад и советские коробки дворов) из тебя урбанист и архитектор как из Юджина спец в политике)

Цитата:
Серый волк:
А теперь где будут гулять мамы с детьми в своём районе???


Во дворе,как делают мамы и дети на всем постсоветском пространстве
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13610
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 18:54
#8
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Цитата:
abaika95:
Кто-то решил себе зеркальный балкон от пола сделать? Вот и выбил кладку а окна потом снимет

В любом случае - очень опасный метод.
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