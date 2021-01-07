Отправлено: - 17:31

Серый волк:

Это то самое место в 8 мкр, застроив которое чинуши превратили его в гарантированное гетто.

Серый волк:

Здесь могло бы получиться отличное пространство для прогулок. И это место было единственным пригодным. Остальное застроено в районе коробками.

Серый волк:

А теперь где будут гулять мамы с детьми в своём районе???

Цитата:Серый а ты точно в России живёшь?) Откуда знаешь что у нас тут застроено и как, если по твоим словам ты ещё 500 лет назад из своего любимого города уехал в нелюбимую Дубну)Цитата:Пустырь для прогулок? Вечно огороженный был а с одной стороны дороги гаражи с другой сквозной проезд, детский сад и советские коробки дворов) из тебя урбанист и архитектор как из Юджина спец в политике)Цитата:Во дворе,как делают мамы и дети на всем постсоветском пространстве