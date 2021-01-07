Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Чтобы не было политических идиотов»
«Чтобы не было политических идиотов»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40666
«Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 11:01
26 декабря гражданский активист Николаос МАРМАЛИДИ провел в Костанае тренинг для независимых наблюдателей. По идее, около 20 человек, прошедших эту подготовку, будут фиксировать нарушения на парламентских выборах 10 января. При одном условии: если смогут соблюсти все указания ЦИК РК, которые с каждым годом усложняются. Себя Николаос с улыбкой называет либералом, который хочет, чтобы эти выборы стали хоть чуточку честнее и прозрачнее. 5 января в интервью «НГ» он рассказал, с чем сталкиваются наблюдатели на участках и зачем вообще участвовать в голосовании, результат которого заведомо предсказуем.
Читать статью
Читать статью
Re: «Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 11:01
Цитата://заниматься буквоедством//
Лет 10 назад я по Генеральной доверенности на право управления, одного друга открывал текущий счёт на его предприятие в одном частном банке второго уровня в г. Костанае, так вот предложение в доверенности: "....и в других банках второго уровня ....", нужно было конкретизировать: "...в АО "ТАКОЙ ТО БАНК" второго уровня....".
По поводу ручек для голосования: в астане, по словам Председателя городского изюиркома, отказались от гос. закупок ручек КАЖДОМУ избирателю, а решили: сан.обработка ручки после каждого избирателя или же избиратель приходит со своей ручкой.
Лет 10 назад я по Генеральной доверенности на право управления, одного друга открывал текущий счёт на его предприятие в одном частном банке второго уровня в г. Костанае, так вот предложение в доверенности: "....и в других банках второго уровня ....", нужно было конкретизировать: "...в АО "ТАКОЙ ТО БАНК" второго уровня....".
По поводу ручек для голосования: в астане, по словам Председателя городского изюиркома, отказались от гос. закупок ручек КАЖДОМУ избирателю, а решили: сан.обработка ручки после каждого избирателя или же избиратель приходит со своей ручкой.
Re: «Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 12:31
Удивительное дело
Ленинская политика в действии
Он утверждал что даже кухарка сможет управлять государством
А у нас обычный фотограф учит наблюдателей и сам участвует в работе по отслеживанию честности выборов!
Ленинская политика в действии
Он утверждал что даже кухарка сможет управлять государством
А у нас обычный фотограф учит наблюдателей и сам участвует в работе по отслеживанию честности выборов!
Re: «Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 13:30
Цитата:
И какой парадокс вы тут нашли?
abaika95:
Удивительно
Удивительно
И какой парадокс вы тут нашли?
Re: «Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 15:48
Цитата:
Парадокс в том что лучшие политологи и спецы по выборам это обычно таксисты и парикмахеры а тут неожиданно фотограф! Удивительно)
ACROS:
И какой парадокс вы тут нашли?
И какой парадокс вы тут нашли?
Парадокс в том что лучшие политологи и спецы по выборам это обычно таксисты и парикмахеры а тут неожиданно фотограф! Удивительно)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20798
«Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 16:37
Цитата:
И никто из них, диссеры - не пишет...
abaika95:
учшие политологи и спецы по выборам это обычно таксисты и парикмахеры а тут неожиданно фотограф!
учшие политологи и спецы по выборам это обычно таксисты и парикмахеры а тут неожиданно фотограф!
И никто из них, диссеры - не пишет...
«Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 17:07
Цитата:
Может пишут) Откуда вы знаете ?
Что то типо "Роль агитации на пассажира такси в целях установлении гражданского общества и демократических ценностей"
drakon:
И никто из них, диссеры - не пишет
И никто из них, диссеры - не пишет
Может пишут) Откуда вы знаете ?
Что то типо "Роль агитации на пассажира такси в целях установлении гражданского общества и демократических ценностей"
Re: «Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 17:23
Цитата:
Ну тогда , скамейка запасных, такая: вахтёры, гардеробщицы,сторожа,ну а бабушки возле подъезда - это эксперты высшей категорий, соплякам-болашаковцам до них расти и расти.
abaika95:
а тут неожиданно
а тут неожиданно
Ну тогда , скамейка запасных, такая: вахтёры, гардеробщицы,сторожа,ну а бабушки возле подъезда - это эксперты высшей категорий, соплякам-болашаковцам до них расти и расти.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6102
«Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 17:27
Цитата:
А чем фотографы то хуже?
У нас на форуме психотерапевты есть, тоже всё лучше всех знают.
А бывает и агенты КГБ президентами становятся.
abaika95:
Парадокс в том что лучшие политологи и спецы по выборам это обычно таксисты и парикмахеры а тут неожиданно фотограф! Удивительно)
Парадокс в том что лучшие политологи и спецы по выборам это обычно таксисты и парикмахеры а тут неожиданно фотограф! Удивительно)
А чем фотографы то хуже?
У нас на форуме психотерапевты есть, тоже всё лучше всех знают.
А бывает и агенты КГБ президентами становятся.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 58
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать