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≡ «Чтобы не было политических идиотов»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40666
«Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 11:01
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26 декабря гражданский активист Николаос МАРМАЛИДИ провел в Костанае тренинг для независимых наблюдателей. По идее, около 20 человек, прошедших эту подготовку, будут фиксировать нарушения на парламентских выборах 10 января. При одном условии: если смогут соблюсти все указания ЦИК РК, которые с каждым годом усложняются. Себя Николаос с улыбкой называет либералом, который хочет, чтобы эти выборы стали хоть чуточку честнее и прозрачнее. 5 января в интервью «НГ» он рассказал, с чем сталкиваются наблюдатели на участках и зачем вообще участвовать в голосовании, результат которого заведомо предсказуем.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1326
Re: «Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 11:01
#1
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Цитата://заниматься буквоедством//

Лет 10 назад я по Генеральной доверенности на право управления, одного друга открывал текущий счёт на его предприятие в одном частном банке второго уровня в г. Костанае, так вот предложение в доверенности: "....и в других банках второго уровня ....", нужно было конкретизировать: "...в АО "ТАКОЙ ТО БАНК" второго уровня....".

По поводу ручек для голосования: в астане, по словам Председателя городского изюиркома, отказались от гос. закупок ручек КАЖДОМУ избирателю, а решили: сан.обработка ручки после каждого избирателя или же избиратель приходит со своей ручкой.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6516
Re: «Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 12:31
#2
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Удивительное дело
Ленинская политика в действии
Он утверждал что даже кухарка сможет управлять государством
А у нас обычный фотограф учит наблюдателей и сам участвует в работе по отслеживанию честности выборов!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1326
Re: «Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 13:30
#3
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Цитата:
abaika95:
Удивительно


И какой парадокс вы тут нашли?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6516
Re: «Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 15:48
#4
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Цитата:
ACROS:
И какой парадокс вы тут нашли?



Парадокс в том что лучшие политологи и спецы по выборам это обычно таксисты и парикмахеры а тут неожиданно фотограф! Удивительно)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20798
«Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 16:37
#5
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Цитата:
abaika95:
учшие политологи и спецы по выборам это обычно таксисты и парикмахеры а тут неожиданно фотограф!

И никто из них, диссеры - не пишет... :lol:
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6516
«Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 17:07
#6
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Цитата:
drakon:
И никто из них, диссеры - не пишет


Может пишут) Откуда вы знаете ?

Что то типо "Роль агитации на пассажира такси в целях установлении гражданского общества и демократических ценностей"
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1326
Re: «Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 17:23
#7
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Цитата:
abaika95:
а тут неожиданно


Ну тогда , скамейка запасных, такая: вахтёры, гардеробщицы,сторожа,ну а бабушки возле подъезда - это эксперты высшей категорий, соплякам-болашаковцам до них расти и расти.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6102
«Чтобы не было политических идиотов»
Отправлено: 07.01.21 - 17:27
#8
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Цитата:
abaika95:
Парадокс в том что лучшие политологи и спецы по выборам это обычно таксисты и парикмахеры а тут неожиданно фотограф! Удивительно)

А чем фотографы то хуже?
У нас на форуме психотерапевты есть, тоже всё лучше всех знают. :lol: ;-)
А бывает и агенты КГБ президентами становятся. ;-)
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