Re: Конгресс утвердил Байдена президентом США

Отправлено: - 16:09

Бардак

И это демократия ?

Где радио свободы? Где эхи Москвы? Где медузы? Волю народа ни во что не ставят!

Хотя о чем я? Демократия это уже давно не власть народа,демократия это власть демократов) вот они ее и захватили! И главное очень молодой у них лидер!)