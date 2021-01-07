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«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40666
«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
Отправлено: 07.01.21 - 11:24
Об этом «НГ» сообщил главный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО. В число развлекательных заведений, стабильно нарушающих карантинный режим в областном центре, вошли караоке-бары «Jon Snow», «Baker Street» и «Облако».
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1326
Re: «Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены...
Отправлено: 07.01.21 - 11:24
По этому поводу: недавно разговаривал с приятелем из Шымкента, он держит три кафешки, и его неоднократно проверяли и накладывали штрафы, и ни один раз он не подписывал протокола и сам лично доводил дело до суда. И каждый раз он выигрывал: его юрист находил законодательные бреши и нестыковки и даже разночтения в Законах и в режиме ЧП, и неточностии грубые ошибки проверяющих в составлений протоколов.
Не зря же Атамекенские юристы находят много нестыковок и ошибок при составлений протоколов. На этом и играют.
Действительно: суд как дышло, куда повернёшь туда и вышло.
Не зря же Атамекенские юристы находят много нестыковок и ошибок при составлений протоколов. На этом и играют.
Действительно: суд как дышло, куда повернёшь туда и вышло.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6516
Re: «Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены...
Отправлено: 07.01.21 - 11:30
Цитата:
Жаль какая!
Теперь бедным гражданам Костаная кои все последний х..без соли доедают негде будет попеть свои любимые песни!
Чтож происходит то!?
Кальянные запретили,караоке бары закрывают
Дальше что?
Суши бары и пицирии под нож?
Ну это уже ни в какие ворота
Народ такое не вытерпит,это же деградация и возвращение к шаурме будет....
Ужас
Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае
Жаль какая!
Теперь бедным гражданам Костаная кои все последний х..без соли доедают негде будет попеть свои любимые песни!
Чтож происходит то!?
Кальянные запретили,караоке бары закрывают
Дальше что?
Суши бары и пицирии под нож?
Ну это уже ни в какие ворота
Народ такое не вытерпит,это же деградация и возвращение к шаурме будет....
Ужас
П
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.02.19
- Сообщений:
- 15
Re: «Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены...
Отправлено: 07.01.21 - 11:40
«неприкасаемых объектов» в области нет.И где то в Карасу у кого-то екнуло сердце.
Re: «Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены...
Отправлено: 07.01.21 - 12:06
////Jon Snow», «Baker Street» и «Облако».///
как будто в америке живем.
иди как минимум в России.
а ведь подобных названий
в городе большинство.
как будто в америке живем.
иди как минимум в России.
а ведь подобных названий
в городе большинство.
«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
Отправлено: 07.01.21 - 12:12
Цитата:
А вам какие надо?))
alex_60:
а ведь подобных названий в городе большинство.
а ведь подобных названий в городе большинство.
А вам какие надо?))
«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
Отправлено: 07.01.21 - 12:13
Цитата:
а почему вы спрашиваете?
maxsaf:
А вам какие надо?))
А вам какие надо?))
а почему вы спрашиваете?
«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
Отправлено: 07.01.21 - 12:16
Цитата:
Чисто из любопытства
alex_60:
а почему вы спрашиваете?
а почему вы спрашиваете?
Чисто из любопытства
«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
Отправлено: 07.01.21 - 12:22
а вот в америке к примеру такие названия
ресторанов-Самовар, Балалайка, КГБ,Мари Ванна. есть Юрта, Астана..
как у нас короче говоря.
ехать в америку, чтобы сходить в ресторан Юрта, да это круто.
еще и прикупить лапши бешпармака из Тараза.
это вообще супер круто.
[Исправлено: alex_60, 07.01.2021 - 12:25]
ресторанов-Самовар, Балалайка, КГБ,Мари Ванна. есть Юрта, Астана..
как у нас короче говоря.
ехать в америку, чтобы сходить в ресторан Юрта, да это круто.
еще и прикупить лапши бешпармака из Тараза.
это вообще супер круто.
[Исправлено: alex_60, 07.01.2021 - 12:25]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4377
Re: «Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены...
Отправлено: 07.01.21 - 12:34
Если назовутся стриптиз-бар Карлыгаш, возможно какой-нибудь агашка будет не доволен, а если серьезно по делу, может вся бодяга с подачи участковых, они заинтересованы в разных цифрах и показателях. Сталкер выставил меня на белый свет совсем падшим негодяем, а фактически это были мои разногласия с местным шерифом
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 95
Re: «Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены...
Отправлено: 07.01.21 - 16:42
Что у нас так много желающих шарохаться по караоке барам,что они так настойчиво продолжают работать? Надо перекрыть штрафы и ещё чтобы себе что-то осталось. А с другой стороны может их заводит игра в прятки ,поймают не поймают
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6102
«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
Отправлено: 07.01.21 - 16:45
Цитата:
Они для уплаты штрафов пенсионные уже поснимали.
Охотник:
Они для уплаты штрафов пенсионные уже поснимали.
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