Отправлено: - 15:59

Птичка летела хвостиком задела.Это то самое место в 8 мкр, застроив которое чинуши превратили его в гарантированное гетто.Во всем мире сейчас тенденция делать общественные пространства рядом с жилыми домами.Зелёные зоны. Скверы.Это место что удивительно и было зарезервировано и не застроено.Здесь могло бы получиться отличное пространство для прогулок. И это место было единственным пригодным.Остальное застроено в районе коробками.А теперь где будут гулять мамы с детьми в своём районе???Это теперь гетто!