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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 01:40
Цитата:
А вдруг кто-то прочитает мои каменты, что правильно пенсии индексировать по реальной инфляции и повышению цен, которые и вы заметили, и Кайрат, и наверняка много кто еще. И тогда вдруг у пенсионеров произойдет нормальное повышение пенсии, как положено, а не по прогнозам на следующий год или по мягко говоря сомнительным цифрам от Аскара Мамина. Но это вряд-ли возможно - ведь тогда на памятники батырам денег не останется
Реальные батыры - это ваши дедушки, они процент казахского населения подняли в три раза) а не сказочные чьи то родственники))
[Исправлено: maxsaf, 06.01.2021 - 01:57]
abaika95:
вот и интересуюсь какая такая помощь маме от него в комментах?
вот и интересуюсь какая такая помощь маме от него в комментах?
А вдруг кто-то прочитает мои каменты, что правильно пенсии индексировать по реальной инфляции и повышению цен, которые и вы заметили, и Кайрат, и наверняка много кто еще. И тогда вдруг у пенсионеров произойдет нормальное повышение пенсии, как положено, а не по прогнозам на следующий год или по мягко говоря сомнительным цифрам от Аскара Мамина. Но это вряд-ли возможно - ведь тогда на памятники батырам денег не останется
Реальные батыры - это ваши дедушки, они процент казахского населения подняли в три раза) а не сказочные чьи то родственники))
[Исправлено: maxsaf, 06.01.2021 - 01:57]
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 13609
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 02:06
Цитата:
Это и есть переход на личности - объяснение точки зрения оппонента его личными обстоятельствами.
[Исправлено: Victor Yang, 06.01.2021 - 18:39]
abaika95:
Писал уже,на личности не переходил,не вторгался в личную жизнь,он сам
Писал уже,на личности не переходил,не вторгался в личную жизнь,он сам
Это и есть переход на личности - объяснение точки зрения оппонента его личными обстоятельствами.
[Исправлено: Victor Yang, 06.01.2021 - 18:39]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 11:02
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 11:26
Цитата:
А зачем? Меня тут все устраивает)
abaika95:
вы смогли поменять что-то комментами? Жду отчёт)
вы смогли поменять что-то комментами? Жду отчёт)
А зачем? Меня тут все устраивает)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 11:44
Цитата:
Ну понятно,понятно,ниче значит коментами изменить не получилось)
maxsaf:
А зачем? Меня тут все устраивает
А зачем? Меня тут все устраивает
Ну понятно,понятно,ниче значит коментами изменить не получилось)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 12:39
Цитата:
Я и не пытался, я же говорил, что кроме форума нг больше нигде не сижу))
abaika95:
Ну понятно,понятно,ниче значит коментами изменить не получилось)
Ну понятно,понятно,ниче значит коментами изменить не получилось)
Я и не пытался, я же говорил, что кроме форума нг больше нигде не сижу))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 17:04
загрустил с костаная два.
потерял друга по дороге.
а может (версия) он его
того, сам в болото завел?
и да яйца подешевели на 20
процентов и нафик никому особо не нужны.
в субботу на морозе за 20 вообще почти бесплатно будут наверное раздавать.
потерял друга по дороге.
а может (версия) он его
того, сам в болото завел?
и да яйца подешевели на 20
процентов и нафик никому особо не нужны.
в субботу на морозе за 20 вообще почти бесплатно будут наверное раздавать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 17:09
хотя нет , снежок и минус десять обещают. погода благоприятствует
участникам.
участникам.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 20798
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 17:35
Цитата:
Алекс, что в субботу, ярманка - будет?...
alex_60:
хотя нет , снежок и минус десять обещают. погода благоприятствует участникам.
хотя нет , снежок и минус десять обещают. погода благоприятствует участникам.
Алекс, что в субботу, ярманка - будет?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 17:44
Цитата:
так говорят. в сити центре, на улице.
хочешь пойти?
начало в 9.00.
по репортажам в сми, весело проходят.
люди довольны.
лично ни разу не был.
drakon:
субботу, ярманка - будет?..
субботу, ярманка - будет?..
так говорят. в сити центре, на улице.
хочешь пойти?
начало в 9.00.
по репортажам в сми, весело проходят.
люди довольны.
лично ни разу не был.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2113
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 17:58
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.01.21 - 01:27
Не пойму, где все, в церкви что-ли? Даже Абайка?
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 19.08.08
- Сообщений:
- 11414
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.01.21 - 03:15
Цитата:
Тсссс! Вы так страшную гостайну выдадите.
Должен же кто-то сидеть в церковном сортире под дыркой и записывать в отчёт насяльнику, кто что ел и кто что говорил в церкви.
maxsaf: Не пойму, где все, в церкви что-ли? Даже Абайка?
Тсссс! Вы так страшную гостайну выдадите.
Должен же кто-то сидеть в церковном сортире под дыркой и записывать в отчёт насяльнику, кто что ел и кто что говорил в церкви.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.01.21 - 16:19
Цитата:
Плохо! Надо же разносторонне интересоваться жизнью,я вот на форуме Дубны успел посидеть,серого там помнят и не добрым словом вспоминают) он оказывается и там всех достал своим Навальным и сортиром)
Цитата:
Зачем? Серый такой не умный даже удивительно как умудрился до Питера доехать) хотя многие таджики доезжают же....
Ну ладно,серому на заметку,с советских времён все духовные лица имеющие сан это офицеры спецслужб) не надо никому в церкви сидеть,для чего? просто батюшка напишет развернутый отчёт что было,кто приходил,сколько человек и.т.д)
maxsaf:
Я и не пытался, я же говорил, что кроме форума нг больше нигде не сижу)
Я и не пытался, я же говорил, что кроме форума нг больше нигде не сижу)
Плохо! Надо же разносторонне интересоваться жизнью,я вот на форуме Дубны успел посидеть,серого там помнят и не добрым словом вспоминают) он оказывается и там всех достал своим Навальным и сортиром)
Цитата:
Серый волк:
Должен же кто-то сидеть в церковном сортире под дыркой и записывать в отчёт насяльнику, кто что ел и кто что говорил в церкви
Должен же кто-то сидеть в церковном сортире под дыркой и записывать в отчёт насяльнику, кто что ел и кто что говорил в церкви
Зачем? Серый такой не умный даже удивительно как умудрился до Питера доехать) хотя многие таджики доезжают же....
Ну ладно,серому на заметку,с советских времён все духовные лица имеющие сан это офицеры спецслужб) не надо никому в церкви сидеть,для чего? просто батюшка напишет развернутый отчёт что было,кто приходил,сколько человек и.т.д)
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