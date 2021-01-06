Отправлено: - 01:40

abaika95:

вот и интересуюсь какая такая помощь маме от него в комментах?

[Исправлено: maxsaf, 06.01.2021 - 01:57]

Цитата:А вдруг кто-то прочитает мои каменты, что правильно пенсии индексировать по реальной инфляции и повышению цен, которые и вы заметили, и Кайрат, и наверняка много кто еще. И тогда вдруг у пенсионеров произойдет нормальное повышение пенсии, как положено, а не по прогнозам на следующий год или по мягко говоря сомнительным цифрам от Аскара Мамина. Но это вряд-ли возможно - ведь тогда на памятники батырам денег не останетсяРеальные батыры - это ваши дедушки, они процент казахского населения подняли в три раза) а не сказочные чьи то родственники))