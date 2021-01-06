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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 16 из 16«1...141516
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 01:40
#226
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Цитата:
abaika95:
вот и интересуюсь какая такая помощь маме от него в комментах?

А вдруг кто-то прочитает мои каменты, что правильно пенсии индексировать по реальной инфляции и повышению цен, которые и вы заметили, и Кайрат, и наверняка много кто еще. И тогда вдруг у пенсионеров произойдет нормальное повышение пенсии, как положено, а не по прогнозам на следующий год или по мягко говоря сомнительным цифрам от Аскара Мамина. Но это вряд-ли возможно - ведь тогда на памятники батырам денег не останется :-)
Реальные батыры - это ваши дедушки, они процент казахского населения подняли в три раза) а не сказочные чьи то родственники))

[Исправлено: maxsaf, 06.01.2021 - 01:57]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13609
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 02:06
#227
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Цитата:
abaika95:
Писал уже,на личности не переходил,не вторгался в личную жизнь,он сам

Это и есть переход на личности - объяснение точки зрения оппонента его личными обстоятельствами.

[Исправлено: Victor Yang, 06.01.2021 - 18:39]
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6516
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 11:02
#228
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 11:26
#229
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Цитата:
abaika95:
вы смогли поменять что-то комментами? Жду отчёт)

А зачем? Меня тут все устраивает)
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6516
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 11:44
#230
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Цитата:
maxsaf:
А зачем? Меня тут все устраивает


Ну понятно,понятно,ниче значит коментами изменить не получилось)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 12:39
#231
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Цитата:
abaika95:
Ну понятно,понятно,ниче значит коментами изменить не получилось)

Я и не пытался, я же говорил, что кроме форума нг больше нигде не сижу))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 17:04
#232
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загрустил с костаная два.
потерял друга по дороге.
а может (версия) он его
того, сам в болото завел?
и да яйца подешевели на 20
процентов и нафик никому особо не нужны.
в субботу на морозе за 20 вообще почти бесплатно будут наверное раздавать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 17:09
#233
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хотя нет , снежок и минус десять обещают. погода благоприятствует
участникам.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20798
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 17:35
#234
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Цитата:
alex_60:
хотя нет , снежок и минус десять обещают. погода благоприятствует участникам.

Алекс, что в субботу, ярманка - будет?... ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 17:44
#235
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Цитата:
drakon:
субботу, ярманка - будет?..


так говорят. в сити центре, на улице.
хочешь пойти?
начало в 9.00.
по репортажам в сми, весело проходят.
люди довольны.
лично ни разу не был.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2113
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 17:58
#236
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Цитата:
drakon:
в субботу, ярманка - будет


Ох и закупимся...!

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.01.21 - 01:27
#237
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Не пойму, где все, в церкви что-ли? Даже Абайка? :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11414
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.01.21 - 03:15
#238
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Цитата:
maxsaf: Не пойму, где все, в церкви что-ли? Даже Абайка?

Тсссс! Вы так страшную гостайну выдадите.
Должен же кто-то сидеть в церковном сортире под дыркой и записывать в отчёт насяльнику, кто что ел и кто что говорил в церкви. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6516
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.01.21 - 16:19
#239
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Цитата:
maxsaf:
Я и не пытался, я же говорил, что кроме форума нг больше нигде не сижу)



Плохо! Надо же разносторонне интересоваться жизнью,я вот на форуме Дубны успел посидеть,серого там помнят и не добрым словом вспоминают) он оказывается и там всех достал своим Навальным и сортиром)


Цитата:
Серый волк:
Должен же кто-то сидеть в церковном сортире под дыркой и записывать в отчёт насяльнику, кто что ел и кто что говорил в церкви


Зачем? Серый такой не умный даже удивительно как умудрился до Питера доехать) хотя многие таджики доезжают же....

Ну ладно,серому на заметку,с советских времён все духовные лица имеющие сан это офицеры спецслужб) не надо никому в церкви сидеть,для чего? просто батюшка напишет развернутый отчёт что было,кто приходил,сколько человек и.т.д)
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