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≡ Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40664
Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке Костаная
Отправлено: 07.01.21 - 14:23
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Фото в редакцию "НГ" прислал читатель Евгений. Кадры сделаны сегодня, 7 января, около 12.30 в 8-м мркн. На балконе, расположенном на 7 этаже, виднеется пустое пространство, которое ранее было заложено кирпичом. Сами кирпичи разбитые валяются под балконами.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20796
Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке Костаная
Отправлено: 07.01.21 - 14:23
#1
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А дом уже - заселён?... :-o

[Исправлено: drakon, 07.01.2021 - 14:25]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
23
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 15:01
#2
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Скорее всего к кирпичной кладке было применено какое то физическое воздействие! Так просто кирпичная кладка не выпадет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
23
Re: Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке...
Отправлено: 07.01.21 - 15:10
#3
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И почему в балконной раме нет ни единого стекла? И на земле невидно ни одного стеклопакета (металлического обрамления)? Попытка самостоятельной реконструкции ?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6511
Пластик против кирпича: балкон обрушился в новостройке Костаная
Отправлено: 07.01.21 - 15:51
#4
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