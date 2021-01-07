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≡ Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40664
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 10:51
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Американские законодатели возобновили сессию и пообещали утвердить результаты ноябрьских выборов после того, как сторонники президента Дональда Трампа сорвали совместное заседание конгресса. Политики вынуждены были укрываться от огня, смертельное ранение во время хаоса получила женщина.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10346
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 10:51
#1
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революция денег...
убитые,хаос,захват..
олигархи делят власть.
старички и бабушки миллиардеры под 80 лет, ветром качает..
при чем тут народ..
при чем тут демократия.
опозорились на весь мир.
уровень племени чучумба-бубумба.

[Исправлено: alex_60, 07.01.2021 - 10:53]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1325
Re: Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек...
Отправлено: 07.01.21 - 11:15
#2
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Почему уровень чучумбы-бубумбы( у них то и выборов наверное нету, там пожизненное правление, пока не придёт другой альфа-самец): американцы и не только они, берут пример с наших братьев-киргизов.
Если уже и в в такой стране, как США - оплоте мира и демократий, начинаються народные волнения, то очевидно: - мир МЕНЯЕТЬСЯ.
Булыжник - снова становиться оружием.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10346
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 11:21
#3
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режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне
продлили на 15 дней, до 21 января.
приведение к присяге - 20 января.
во время действия режима чс. под дулами автоматов.
американская демократия.
и кто думаете во всем этом виноват?

[Исправлено: alex_60, 07.01.2021 - 11:56]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6511
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 11:38
#4
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Цитата:
ACROS:
Если уже и в в такой стране, как США - оплоте мира и демократий, начинаються народные волнения, то очевидно:



В США уже такое было и в 60ых и в 70ых
И ничего трагичного не случилось
Просто мода сейчас такая быть "в политике"
Деньги есть,папа-мама обеспечивают,еда есть,с жиру бесятся хиппи
Как кризис прижмёт вмиг побегут на работу пиццу развозить

Щас такие времена…Слушайте, детишки,Нужно, чтоб жила странаХорошо не слишком.
Я такой ответ нашел Просто и не тужась:«Плохо» — это хорошо,Нужен ужас-ужас!
Хорошо, когда живет Люд без оптимизма,Он легко тогда сожретВсех запретов клизму.
Ну давай уже, иди,На фиг ты тут нужен,Хорошо себя веди,Или будет хуже! …Х**н с бугра домой пошел,Вопросив со вздохом:— Если нынче — хорошо,То что такое «плохо»?..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10346
Re: Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек...
Отправлено: 07.01.21 - 12:55
#5
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По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.
ужас, как там люди живут.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
23
Re: Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек...
Отправлено: 07.01.21 - 13:02
#6
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Похоже что у Трамподура подгорает и довольно масштабно.Недаром журналисты задали вопрос Путину,приготовили он место в Ростове для Трамподура. Если были бы какие либо не значительные нарушения он были уже известны при действующем пока президенстве Трамподура. Агония клоуна скоро закончится и после инаугураций Байдена настанет час расплаты за проделки
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9670
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 13:25
#7
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Цитата:
alex_60:
ужас, как там люди живут.

А от боярки сколько в раше народу траванулось за раз?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6100
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 13:42
#8
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Мда в своей стране диктатора-самодура от престола отречь не могут,
за то по всему миру щупальцы распускают неся "мир и демократию" якобы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1325
Re: Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек...
Отправлено: 07.01.21 - 13:48
#9
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Цитата://Враги демократии будут рады//


Капец, как мы радуемся, аж чечпики вверх побросали. Я к тому что: кто то из наших великих, как то сказал: "...зачем нам демократия, ни к чему она нам...". ну и далее по тексту: -две коровы, 500 000 -средняя з/плата и так далее.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2728
Re: Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек...
Отправлено: 07.01.21 - 13:54
#10
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Сами они не справятся, нужно ООН вводить войска :lol: :lol: :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20796
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 14:03
#11
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Цитата:
ACROS:
Капец, как мы радуемся, аж чечпики вверх побросали.

Посмотрим, после 10 января... ;-)
Как будем - радваться... ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6100
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 14:06
#12
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Цитата:
Медный:

И отправить кого ни будь из Украины печенюшки или ещё чего там раздавать. :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20796
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 14:15
#13
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Цитата:
elektron:
И отправить кого ни будь из Украины печенюшки или ещё чего там раздавать.

Зачем из Украины? Можно из КОстаная.У Доры - отличный рецепт... :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1325
Re: Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек...
Отправлено: 07.01.21 - 14:17
#14
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Цитата:
drakon:
после 10 января.


А. это привычно, нам не привыкать - это образ нашей жизни. Всегда и всем довольны: шукур, тауыба.
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