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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40664
Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 09:54
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Читаю расклеенные листовки и диву даюсь. Оказывается, кандидаты идут на выборы для борьбы с коррупцией и за справедливость. Ребята, а где ваши голоса протеста до выборов? Что это за минутное просветление?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1325
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 09:54
#1
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Автор наверное не в курсе: МРП подняли в 2021 году аж до 2917 тенге.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 10:48
#2
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Erden81
§ Erden81
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
22
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 10:57
#3
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Даже не собираюсь тратить своё время и внимание на этот политический фарс и шапито под названием выборы
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6511
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 11:44
#4
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Цитата:
Так что запасайтесь попкорном, нас ждет долгий и неспешный путь в продвижении от степной демократии до общепризнанной в мире



США получила независимость и объявила себя демократическим государством в 1776 году а в 1950ых годах в США ещё сохранялись правила по которым одной части населения было запрещено предвигатся с другой частью в одном автобусе даже пить из одного крана было запрещено.... вот такая правильная демократия почти 150 лет была
Зато сейчас ой,сейчас то! Выборы честные настолько что аж Капитолии захватывают)

Это к вопросу а что такое демократия тогда?)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7093
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 12:03
#5
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Цитата:
Оказывается, кандидаты идут на выборы для борьбы с коррупцией и за справедливость.

Я вообще полагаю, что правящая партия - это оборотни в креслах. По факту, по судам, по арестам и задержаниям - это самая коррумпированная партия из всех. Ведь, многие пойманные на грязных делишках чиновники... от министра до начальника какого-нибудь отдела при акимате - это члены этой партии. Но их партийная биография почему-то сразу умалчивается. Как и умалчивается мнение самой партии по коррупции своих членов, нет ни эффективных действий, нет осуждения лидером партии, нет показательных разбирательств, чтобы остальным неповадно было.
Поэтому голосовать за этих потенциальных коррупционеров уж точно народу не стоит. Думаю, сегодня, если бы выборы были действительно ВЫБОРАМИ, они стали бы протестными. Большинство здравомыслящих людей проголосовали бы за кого угодно, но только не за этих пустозвонных оборотней.
Но, подневольные бюджетники, административный ресурс, постановы и карусели прочно засели в избирательных технологиях Нурсултании.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6511
Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 12:23
#6
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Цитата:
yudjin:
Я вообще полагаю, что правящая партия - это оборотни в креслах. По факту, по судам, по арестам и задержаниям - это самая коррумпированная партия из всех


Да есть такое как и при союзе все предатели страны оказались высшими чинами партии, правительства армии и КГБ)

Цитата:
yudjin:
административный ресурс, постановы и карусели прочно засели в избирательных технологиях Нурсултании.


Ну тебе то бульбастан нравится там то все демократично всегда)

[Исправлено: Gljuk, 07.01.2021 - 12:42]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1325
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: И что на выхлопе?
Отправлено: 07.01.21 - 14:14
#7
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Цитата:
yudjin:
правящая партия - это оборотни


Наверное, всё таки: мухи отдельно, котлеты отдельно.
В ней тысячами состоят ( и я думаю не по своей воле) - учителя, преподы, медсёстры, врачи, рядовые служащие гос.и нац. компании, творческая интеллигенция, рабочие крупных нац.гос.холдингов. - они то наверное, точно, не оборотни и коррупционеры.
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