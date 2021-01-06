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≡ Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40663
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Отправлено: 06.01.21 - 17:59
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В Казахстане изменили предварительные пороги достаточности для снятия пенсионных накопления на жилье и лечение. Информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для целевого использования, и данные о состоянии пенсионных накоплений можно получить несколькими способами.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4377
Re: Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал...
Отправлено: 06.01.21 - 17:59
#1
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Хотелось бы узнать у кого в двадцать пять лет на пенсионке лежат два ляма, это же с каких зарплат надо отчислять такие суммы ?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2112
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Отправлено: 06.01.21 - 18:02
#2
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Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1325
Re: Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал...
Отправлено: 06.01.21 - 19:00
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
у кого


Надо думать, так: создатели или лоббисты будущих бенефициаров этих денег ( любая идея в Казахстане, КЕМ то проплачена и зря не придумана), или же инициаторы этой афёры думали так:
"......молодой выпускник ВУЗ-а, в 22 года, после получения теоретического багажа знаний, естественно без практического опыта приходит на производство и ему сразу (молодому, неопытному, "зелённому" не имеющего блатных связей, без "агашек" и "татешек") сразу предоставляют ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ работу с месячным окладом в 580 555 тенге. И за три года на его пенсионном счету образовывается сумма в 2 090 000 тенге.
Всё просто: "...элементарно, Ватсон...".
Остается только найти такую работу, особенно молодому специалисту на селе.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20795
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Отправлено: 06.01.21 - 19:57
#4
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Цитата:
ACROS:
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ работу с месячным окладом в 580 555 тенге.

Правду, говорил Назарбаев, про зарплату в 500 000 тенге.
А я ему неверил. Зря... :lol: :oops:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
533
Re: Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал...
Отправлено: 06.01.21 - 20:58
#5
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В этом списке очень интересные факты, однако!
В каком возрасте человек начинает отчислять в ПФ ?, что у него в 20 лет 1.700.000. Тут же смотрим в 21 он всего лишь "набрал" 70.000.
Смотрим еще. К 40-ка он удваивает сумму. Значит, человеку надо работать с самого рождения, чтобы к 20-ти выйти на вышеозначенную сумму.

Резюме:
Типичнейшая отписка, не зря же они назвали её "Предварительные пороги..." единороги

Редакция, направьте запрос на самую первую сумму, из чего она иожет сложиться, из добровольных, что-ли?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
533
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Отправлено: 06.01.21 - 21:07
#6
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Кстати, смотря на этот список, чувствую себя ровно на 20 лет моложе. Ибо та сумма как раз сейчас у меня, какая должна быть еще 20 лет назад
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9670
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Отправлено: 06.01.21 - 21:13
#7
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Это похоже на имитацию кипучей деятельности. Большая часть народу, кому могут понадобиться эти деньги - не сможет их получить. Ради чего все это тогда? 8-)

[Исправлено: maxsaf, 06.01.2021 - 21:14]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1325
Re: Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал...
Отправлено: 07.01.21 - 10:10
#8
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Цитата:
maxsaf:
Ради чего


Что бы сказать: "....мы же вам разрешили брать ваши пенсионные накопления на лечение и на жильё, что вы тут бунтуете, возмущаетесь, митингуете , а по поводу что денег на счету мало, так это не к нам: это ваши проблемы с вашим работодателем..."
Это примерно, как было с ипотечным и долевым строительством: власть сама разрешила "непорядочным" и не имеющих необходимых строительных мощностей, строительным компаниям занимать деньги у населения и вести стройку.
А когда те позанимав деньги у населения, элементарно: либо не достроили, либо сбежали с деньгами за рубеж, гос.органы начали обвинять это самое население в невнимательности и в юридической безграмотности - мол где были ваши глаза и мозги когда подписывали договор, хотя ГОСУДАРСТВО само допустило этих недобросовестных девелопверов на рынок строительства жилья.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1325
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Отправлено: 07.01.21 - 13:39
#9
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Цитата:
drakon:
говорил Назарбаев, про зарплату в 500 000 тенге.


Очевидно: эти расчёты порога достаточности подогнали под слова Елбасы; сказал бы он что средняя зарплата 42 500 - подогнали бы под эти 42 500. Это как на нефтянном рынке: Трамп с утра пригрозил Ирану - котировки нефти упали; с обеда игриво пошутил с Саудитами - котировки взлетели; вечером жена не дала - снова упали.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6100
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Отправлено: 07.01.21 - 13:46
#10
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Цитата:
maxsaf:
Ради чего все это тогда?

Ну может чтоб богатенькие свои баблосы вытащит смогли.
А остальные пусть и дальше "финансируют" систему. :lol:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1325
Re: Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал...
Отправлено: 07.01.21 - 13:51
#11
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Цитата:
elektron:
свои баблосы


Оператора всех этих денег ( триллионы и триллионы тенге)назначили " Отбасы банк". Теперь смотрите кто хозяин или участник этого фин.института.
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