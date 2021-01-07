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Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40663
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 10:51
Американские законодатели возобновили сессию и пообещали утвердить результаты ноябрьских выборов после того, как сторонники президента Дональда Трампа сорвали совместное заседание конгресса. Политики вынуждены были укрываться от огня, смертельное ранение во время хаоса получила женщина.
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Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 10:51
революция денег...
убитые,хаос,захват..
олигархи делят власть.
старички и бабушки миллиардеры под 80 лет, ветром качает..
при чем тут народ..
при чем тут демократия.
опозорились на весь мир.
уровень племени чучумба-бубумба.
[Исправлено: alex_60, 07.01.2021 - 10:53]
убитые,хаос,захват..
олигархи делят власть.
старички и бабушки миллиардеры под 80 лет, ветром качает..
при чем тут народ..
при чем тут демократия.
опозорились на весь мир.
уровень племени чучумба-бубумба.
[Исправлено: alex_60, 07.01.2021 - 10:53]
Re: Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек...
Отправлено: 07.01.21 - 11:15
Почему уровень чучумбы-бубумбы( у них то и выборов наверное нету, там пожизненное правление, пока не придёт другой альфа-самец): американцы и не только они, берут пример с наших братьев-киргизов.
Если уже и в в такой стране, как США - оплоте мира и демократий, начинаються народные волнения, то очевидно: - мир МЕНЯЕТЬСЯ.
Булыжник - снова становиться оружием.
Если уже и в в такой стране, как США - оплоте мира и демократий, начинаються народные волнения, то очевидно: - мир МЕНЯЕТЬСЯ.
Булыжник - снова становиться оружием.
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 11:21
режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне
продлили на 15 дней, до 21 января.
приведение к присяге - 20 января.
во время действия режима чс. под дулами автоматов.
американская демократия.
и кто думаете во всем этом виноват?
[Исправлено: alex_60, 07.01.2021 - 11:56]
продлили на 15 дней, до 21 января.
приведение к присяге - 20 января.
во время действия режима чс. под дулами автоматов.
американская демократия.
и кто думаете во всем этом виноват?
[Исправлено: alex_60, 07.01.2021 - 11:56]
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6509
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 11:38
Цитата:
В США уже такое было и в 60ых и в 70ых
И ничего трагичного не случилось
Просто мода сейчас такая быть "в политике"
Деньги есть,папа-мама обеспечивают,еда есть,с жиру бесятся хиппи
Как кризис прижмёт вмиг побегут на работу пиццу развозить
Щас такие времена…Слушайте, детишки,Нужно, чтоб жила странаХорошо не слишком.
Я такой ответ нашел Просто и не тужась:«Плохо» — это хорошо,Нужен ужас-ужас!
Хорошо, когда живет Люд без оптимизма,Он легко тогда сожретВсех запретов клизму.
Ну давай уже, иди,На фиг ты тут нужен,Хорошо себя веди,Или будет хуже! …Х**н с бугра домой пошел,Вопросив со вздохом:— Если нынче — хорошо,То что такое «плохо»?..
ACROS:
Если уже и в в такой стране, как США - оплоте мира и демократий, начинаються народные волнения, то очевидно:
Если уже и в в такой стране, как США - оплоте мира и демократий, начинаються народные волнения, то очевидно:
В США уже такое было и в 60ых и в 70ых
И ничего трагичного не случилось
Просто мода сейчас такая быть "в политике"
Деньги есть,папа-мама обеспечивают,еда есть,с жиру бесятся хиппи
Как кризис прижмёт вмиг побегут на работу пиццу развозить
Щас такие времена…Слушайте, детишки,Нужно, чтоб жила странаХорошо не слишком.
Я такой ответ нашел Просто и не тужась:«Плохо» — это хорошо,Нужен ужас-ужас!
Хорошо, когда живет Люд без оптимизма,Он легко тогда сожретВсех запретов клизму.
Ну давай уже, иди,На фиг ты тут нужен,Хорошо себя веди,Или будет хуже! …Х**н с бугра домой пошел,Вопросив со вздохом:— Если нынче — хорошо,То что такое «плохо»?..
Re: Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек...
Отправлено: 07.01.21 - 12:55
По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.
ужас, как там люди живут.
ужас, как там люди живут.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
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- 22.05.17
- Сообщений:
- 21
Re: Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек...
Отправлено: 07.01.21 - 13:02
Похоже что у Трамподура подгорает и довольно масштабно.Недаром журналисты задали вопрос Путину,приготовили он место в Ростове для Трамподура. Если были бы какие либо не значительные нарушения он были уже известны при действующем пока президенстве Трамподура. Агония клоуна скоро закончится и после инаугураций Байдена настанет час расплаты за проделки
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 9670
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 13:25
Цитата:
А от боярки сколько в раше народу траванулось за раз?
alex_60:
ужас, как там люди живут.
ужас, как там люди живут.
А от боярки сколько в раше народу траванулось за раз?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6100
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 13:42
Мда в своей стране диктатора-самодура от престола отречь не могут,
за то по всему миру щупальцы распускают неся "мир и демократию" якобы.
за то по всему миру щупальцы распускают неся "мир и демократию" якобы.
Re: Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек...
Отправлено: 07.01.21 - 13:48
Цитата://Враги демократии будут рады//
Капец, как мы радуемся, аж чечпики вверх побросали. Я к тому что: кто то из наших великих, как то сказал: "...зачем нам демократия, ни к чему она нам...". ну и далее по тексту: -две коровы, 500 000 -средняя з/плата и так далее.
Капец, как мы радуемся, аж чечпики вверх побросали. Я к тому что: кто то из наших великих, как то сказал: "...зачем нам демократия, ни к чему она нам...". ну и далее по тексту: -две коровы, 500 000 -средняя з/плата и так далее.
(Полноправные пользователи)
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- 21.03.17
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- 2728
Re: Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек...
Отправлено: 07.01.21 - 13:54
Сами они не справятся, нужно ООН вводить войска
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 14:03
Цитата:
Посмотрим, после 10 января...
Как будем - радваться...
ACROS:
Капец, как мы радуемся, аж чечпики вверх побросали.
Капец, как мы радуемся, аж чечпики вверх побросали.
Посмотрим, после 10 января...
Как будем - радваться...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6100
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 14:06
Цитата:
И отправить кого ни будь из Украины печенюшки или ещё чего там раздавать.
Медный:
И отправить кого ни будь из Украины печенюшки или ещё чего там раздавать.
Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек погиб
Отправлено: 07.01.21 - 14:15
Цитата:
Зачем из Украины? Можно из КОстаная.У Доры - отличный рецепт...
elektron:
И отправить кого ни будь из Украины печенюшки или ещё чего там раздавать.
И отправить кого ни будь из Украины печенюшки или ещё чего там раздавать.
Зачем из Украины? Можно из КОстаная.У Доры - отличный рецепт...
Re: Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, один человек...
Отправлено: 07.01.21 - 14:17
Цитата:
А. это привычно, нам не привыкать - это образ нашей жизни. Всегда и всем довольны: шукур, тауыба.
drakon:
после 10 января.
после 10 января.
А. это привычно, нам не привыкать - это образ нашей жизни. Всегда и всем довольны: шукур, тауыба.
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