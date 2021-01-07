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ACROS:

Если уже и в в такой стране, как США - оплоте мира и демократий, начинаються народные волнения, то очевидно:

Цитата:В США уже такое было и в 60ых и в 70ыхИ ничего трагичного не случилосьПросто мода сейчас такая быть "в политике"Деньги есть,папа-мама обеспечивают,еда есть,с жиру бесятся хиппиКак кризис прижмёт вмиг побегут на работу пиццу развозитьЩас такие времена…Слушайте, детишки,Нужно, чтоб жила странаХорошо не слишком.Я такой ответ нашел Просто и не тужась:«Плохо» — это хорошо,Нужен ужас-ужас!Хорошо, когда живет Люд без оптимизма,Он легко тогда сожретВсех запретов клизму.Ну давай уже, иди,На фиг ты тут нужен,Хорошо себя веди,Или будет хуже! …Х**н с бугра домой пошел,Вопросив со вздохом:— Если нынче — хорошо,То что такое «плохо»?..