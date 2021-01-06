Отправлено: - 10:10

maxsaf:

Ради чего

Цитата:Что бы сказать: "....мы же вам разрешили брать ваши пенсионные накопления на лечение и на жильё, что вы тут бунтуете, возмущаетесь, митингуете , а по поводу что денег на счету мало, так это не к нам: это ваши проблемы с вашим работодателем..."Это примерно, как было с ипотечным и долевым строительством: власть сама разрешила "непорядочным" и не имеющих необходимых строительных мощностей, строительным компаниям занимать деньги у населения и вести стройку.А когда те позанимав деньги у населения, элементарно: либо не достроили, либо сбежали с деньгами за рубеж, гос.органы начали обвинять это самое население в невнимательности и в юридической безграмотности - мол где были ваши глаза и мозги когда подписывали договор, хотя ГОСУДАРСТВО само допустило этих недобросовестных девелопверов на рынок строительства жилья.