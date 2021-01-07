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≡ «Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40663
«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
Отправлено: 07.01.21 - 11:24
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Об этом «НГ» сообщил главный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО. В число развлекательных заведений, стабильно нарушающих карантинный режим в областном центре, вошли караоке-бары «Jon Snow», «Baker Street» и «Облако».
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1319
Re: «Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены...
Отправлено: 07.01.21 - 11:24
#1
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По этому поводу: недавно разговаривал с приятелем из Шымкента, он держит три кафешки, и его неоднократно проверяли и накладывали штрафы, и ни один раз он не подписывал протокола и сам лично доводил дело до суда. И каждый раз он выигрывал: его юрист находил законодательные бреши и нестыковки и даже разночтения в Законах и в режиме ЧП, и неточностии грубые ошибки проверяющих в составлений протоколов.
Не зря же Атамекенские юристы находят много нестыковок и ошибок при составлений протоколов. На этом и играют.
Действительно: суд как дышло, куда повернёшь туда и вышло.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6509
Re: «Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены...
Отправлено: 07.01.21 - 11:30
#2
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Цитата:
Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае



Жаль какая!
Теперь бедным гражданам Костаная кои все последний х..без соли доедают негде будет попеть свои любимые песни!
Чтож происходит то!?
Кальянные запретили,караоке бары закрывают
Дальше что?
Суши бары и пицирии под нож?
Ну это уже ни в какие ворота
Народ такое не вытерпит,это же деградация и возвращение к шаурме будет....
Ужас
Профайл
П
§ Привет
(Пользователи)
Регистрация:
22.02.19
Сообщений:
15
Re: «Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены...
Отправлено: 07.01.21 - 11:40
#3
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«неприкасаемых объектов» в области нет.И где то в Карасу у кого-то екнуло сердце.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10345
Re: «Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены...
Отправлено: 07.01.21 - 12:06
#4
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////Jon Snow», «Baker Street» и «Облако».///

как будто в америке живем.
иди как минимум в России.
а ведь подобных названий
в городе большинство.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9669
«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
Отправлено: 07.01.21 - 12:12
#5
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Цитата:
alex_60:
а ведь подобных названий в городе большинство.

А вам какие надо?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10345
«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
Отправлено: 07.01.21 - 12:13
#6
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Цитата:
maxsaf:
А вам какие надо?))


а почему вы спрашиваете?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9669
«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
Отправлено: 07.01.21 - 12:16
#7
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Цитата:
alex_60:
а почему вы спрашиваете?

Чисто из любопытства ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10345
«Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены закрыть в Костанае из-за систематического нарушения режима карантина
Отправлено: 07.01.21 - 12:22
#8
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а вот в америке к примеру такие названия
ресторанов-Самовар, Балалайка, КГБ,Мари Ванна. есть Юрта, Астана..
как у нас короче говоря.
ехать в америку, чтобы сходить в ресторан Юрта, да это круто.
еще и прикупить лапши бешпармака из Тараза.
это вообще супер круто.

[Исправлено: alex_60, 07.01.2021 - 12:25]
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