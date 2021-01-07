Re: «Jon Snow» ничего не знает? Три караоке-бара намерены...

Отправлено: - 11:24

По этому поводу: недавно разговаривал с приятелем из Шымкента, он держит три кафешки, и его неоднократно проверяли и накладывали штрафы, и ни один раз он не подписывал протокола и сам лично доводил дело до суда. И каждый раз он выигрывал: его юрист находил законодательные бреши и нестыковки и даже разночтения в Законах и в режиме ЧП, и неточностии грубые ошибки проверяющих в составлений протоколов.

Не зря же Атамекенские юристы находят много нестыковок и ошибок при составлений протоколов. На этом и играют.

Действительно: суд как дышло, куда повернёшь туда и вышло.