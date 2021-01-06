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Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40659
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Отправлено: 06.01.21 - 17:59
В Казахстане изменили предварительные пороги достаточности для снятия пенсионных накопления на жилье и лечение. Информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для целевого использования, и данные о состоянии пенсионных накоплений можно получить несколькими способами.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4375
Re: Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал...
Отправлено: 06.01.21 - 17:59
Хотелось бы узнать у кого в двадцать пять лет на пенсионке лежат два ляма, это же с каких зарплат надо отчислять такие суммы ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2111
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Отправлено: 06.01.21 - 18:02
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1316
Re: Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал...
Отправлено: 06.01.21 - 19:00
Цитата:
Надо думать, так: создатели или лоббисты будущих бенефициаров этих денег ( любая идея в Казахстане, КЕМ то проплачена и зря не придумана), или же инициаторы этой афёры думали так:
"......молодой выпускник ВУЗ-а, в 22 года, после получения теоретического багажа знаний, естественно без практического опыта приходит на производство и ему сразу (молодому, неопытному, "зелённому" не имеющего блатных связей, без "агашек" и "татешек") сразу предоставляют ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ работу с месячным окладом в 580 555 тенге. И за три года на его пенсионном счету образовывается сумма в 2 090 000 тенге.
Всё просто: "...элементарно, Ватсон...".
Остается только найти такую работу, особенно молодому специалисту на селе.
сайлау курманов:
у кого
у кого
Надо думать, так: создатели или лоббисты будущих бенефициаров этих денег ( любая идея в Казахстане, КЕМ то проплачена и зря не придумана), или же инициаторы этой афёры думали так:
"......молодой выпускник ВУЗ-а, в 22 года, после получения теоретического багажа знаний, естественно без практического опыта приходит на производство и ему сразу (молодому, неопытному, "зелённому" не имеющего блатных связей, без "агашек" и "татешек") сразу предоставляют ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ работу с месячным окладом в 580 555 тенге. И за три года на его пенсионном счету образовывается сумма в 2 090 000 тенге.
Всё просто: "...элементарно, Ватсон...".
Остается только найти такую работу, особенно молодому специалисту на селе.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20792
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Отправлено: 06.01.21 - 19:57
Цитата:
Правду, говорил Назарбаев, про зарплату в 500 000 тенге.
А я ему неверил. Зря...
ACROS:
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ работу с месячным окладом в 580 555 тенге.
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ работу с месячным окладом в 580 555 тенге.
Правду, говорил Назарбаев, про зарплату в 500 000 тенге.
А я ему неверил. Зря...
Re: Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал...
Отправлено: 06.01.21 - 20:58
В этом списке очень интересные факты, однако!
В каком возрасте человек начинает отчислять в ПФ ?, что у него в 20 лет 1.700.000. Тут же смотрим в 21 он всего лишь "набрал" 70.000.
Смотрим еще. К 40-ка он удваивает сумму. Значит, человеку надо работать с самого рождения, чтобы к 20-ти выйти на вышеозначенную сумму.
Резюме:
Типичнейшая отписка, не зря же они назвали её "Предварительные пороги..." единороги
Редакция, направьте запрос на самую первую сумму, из чего она иожет сложиться, из добровольных, что-ли?
В каком возрасте человек начинает отчислять в ПФ ?, что у него в 20 лет 1.700.000. Тут же смотрим в 21 он всего лишь "набрал" 70.000.
Смотрим еще. К 40-ка он удваивает сумму. Значит, человеку надо работать с самого рождения, чтобы к 20-ти выйти на вышеозначенную сумму.
Резюме:
Типичнейшая отписка, не зря же они назвали её "Предварительные пороги..." единороги
Редакция, направьте запрос на самую первую сумму, из чего она иожет сложиться, из добровольных, что-ли?
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Отправлено: 06.01.21 - 21:07
Кстати, смотря на этот список, чувствую себя ровно на 20 лет моложе. Ибо та сумма как раз сейчас у меня, какая должна быть еще 20 лет назад
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9666
Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал ЕНПФ
Отправлено: 06.01.21 - 21:13
Это похоже на имитацию кипучей деятельности. Большая часть народу, кому могут понадобиться эти деньги - не сможет их получить. Ради чего все это тогда?
[Исправлено: maxsaf, 06.01.2021 - 21:14]
[Исправлено: maxsaf, 06.01.2021 - 21:14]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1316
Re: Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал...
Отправлено: 07.01.21 - 10:10
Цитата:
Что бы сказать: "....мы же вам разрешили брать ваши пенсионные накопления на лечение и на жильё, что вы тут бунтуете, возмущаетесь, митингуете , а по поводу что денег на счету мало, так это не к нам: это ваши проблемы с вашим работодателем..."
Это примерно, как было с ипотечным и долевым строительством: власть сама разрешила "непорядочным" и не имеющих необходимых строительных мощностей, строительным компаниям занимать деньги у населения и вести стройку.
А когда те позанимав деньги у населения, элементарно: либо не достроили, либо сбежали с деньгами за рубеж, гос.органы начали обвинять это самое население в невнимательности и в юридической безграмотности - мол где были ваши глаза и мозги когда подписывали договор, хотя ГОСУДАРСТВО само допустило этих недобросовестных девелопверов на рынок строительства жилья.
maxsaf:
Ради чего
Ради чего
Что бы сказать: "....мы же вам разрешили брать ваши пенсионные накопления на лечение и на жильё, что вы тут бунтуете, возмущаетесь, митингуете , а по поводу что денег на счету мало, так это не к нам: это ваши проблемы с вашим работодателем..."
Это примерно, как было с ипотечным и долевым строительством: власть сама разрешила "непорядочным" и не имеющих необходимых строительных мощностей, строительным компаниям занимать деньги у населения и вести стройку.
А когда те позанимав деньги у населения, элементарно: либо не достроили, либо сбежали с деньгами за рубеж, гос.органы начали обвинять это самое население в невнимательности и в юридической безграмотности - мол где были ваши глаза и мозги когда подписывали договор, хотя ГОСУДАРСТВО само допустило этих недобросовестных девелопверов на рынок строительства жилья.
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