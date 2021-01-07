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«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
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Я робот(Пользователи)
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«Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:43
Свою прошлую статью «США: итоги одного года жизни» я заканчивал словами о пандемии коронавируса: «Надеюсь, что в следующий раз смогу написать о том, как страна возвращается к привычной жизни». Дело было в середине июня, и, как вы понимаете, я сильно ошибался. В последние дни в США ежедневно выявляют по 150 000 новых случаев заражения, по-прежнему во многих заведениях общепита нельзя сесть за стол, всюду замеряют температуру и т. д. Правда, кажется, что люди уже привыкли к «дивному новому миру». Но обо всем по порядку.
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Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:43
Отличная статья, но я не помню чтобы так ностальгировал, не было у меня ни третьей волны, ни первых двух.
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:47
Цитата:
Еще я не понимаю, зачем водителю жить в Нью-Йорке? Ну адвокату, финансисту понятно, но водителю... Есть столько тихих и безопасных мест, откуда все равно прийдется по всей стране кататься. А дальнобойщику - так тем более.
В последние дни в США ежедневно выявляют по 150 000 новых случаев заражения, по-прежнему во многих заведениях общепита нельзя сесть за стол, всюду замеряют температуру и т. д
Еще я не понимаю, зачем водителю жить в Нью-Йорке? Ну адвокату, финансисту понятно, но водителю... Есть столько тихих и безопасных мест, откуда все равно прийдется по всей стране кататься. А дальнобойщику - так тем более.
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 00:57
Цитата:
Да им достаточно на имя и фамилию взглянуть. Недавно зашел в аптеку, там новенькая работает - бац и сразу по русски начала со мной говорить. И так почти в каждом месте, кто-то да говорит по-русски. У меня как бы уже и нужды такой нет на русский переходить, поскольку английский уже достаточно знаю, чтобы свободно общаться, но все равно приятно. Вчера зашел в магазин, люди ходят вокруг. Смотрю идет парочка, незнакомых, так же как все в масках, лиц не видно, а я все равно понимаю, что это кто-то из бывшего СССР. Может украинцы, или русские, не важно, но как-то это видно сквозь одежду. Я так и не понял сам, как я узнал, кто они, может чуть медленнее шли, чем канадцы, или по одежде, не знаю. Понял и все. Потом мимо прошел и услышал тихую речь по-русски.
сразу заговорив на русском (видимо, где-то в документах было указано, что это мой родной язык)
Да им достаточно на имя и фамилию взглянуть. Недавно зашел в аптеку, там новенькая работает - бац и сразу по русски начала со мной говорить. И так почти в каждом месте, кто-то да говорит по-русски. У меня как бы уже и нужды такой нет на русский переходить, поскольку английский уже достаточно знаю, чтобы свободно общаться, но все равно приятно. Вчера зашел в магазин, люди ходят вокруг. Смотрю идет парочка, незнакомых, так же как все в масках, лиц не видно, а я все равно понимаю, что это кто-то из бывшего СССР. Может украинцы, или русские, не важно, но как-то это видно сквозь одежду. Я так и не понял сам, как я узнал, кто они, может чуть медленнее шли, чем канадцы, или по одежде, не знаю. Понял и все. Потом мимо прошел и услышал тихую речь по-русски.
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 01:00
Цитата:
Вот тебе и американский государственный язык. Настоящая многонациональная страна
В самом госпитале висели плакаты на русском, испанском, китайском и других языках
Вот тебе и американский государственный язык. Настоящая многонациональная страна
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 01:02
Цитата:
Америка: страховки нет, но она есть
Казахстан: пенсия есть, но ее нет
Когда я сказал, что страховки нет
Америка: страховки нет, но она есть
Казахстан: пенсия есть, но ее нет
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 01:04
Цитата:
Так это, нет таких в КЗ. Больше нет ))
Что в нашей стране делают больные люди без денег
Так это, нет таких в КЗ. Больше нет ))
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 01:06
Сифровизация + освоение бюджета =
Цитата:
Цитата:
Клянусь, это единственный туалет за всю мою жизнь, где додумались установить сенсоры движения для выключения света
Re: «Брильянтовая» рука и шестипалые кошки
Отправлено: 07.01.21 - 01:18
Цитата:
Отличная идея, доход сразу заметно увеличится.
Цитата:
Это мелочь. Вот русскоговорящий продавец в малюсеньком магазине "Аленушка" - это проблема, казак в форме с погонами - проблема. А остальное - мелочи ))
для получения «коммерческих водительских прав» - они нужны в США для управления большими грузовыми машинами.
Отличная идея, доход сразу заметно увеличится.
Цитата:
наше правительство, несмотря на геноцид казахов, не осуждает Китай, не вводит санкции и не предпринимает иных политических мер для предотвращения подобных действий.
Это мелочь. Вот русскоговорящий продавец в малюсеньком магазине "Аленушка" - это проблема, казак в форме с погонами - проблема. А остальное - мелочи ))
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