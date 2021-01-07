Отправлено: - 00:57

сразу заговорив на русском (видимо, где-то в документах было указано, что это мой родной язык)

Цитата:Да им достаточно на имя и фамилию взглянуть. Недавно зашел в аптеку, там новенькая работает - бац и сразу по русски начала со мной говорить. И так почти в каждом месте, кто-то да говорит по-русски. У меня как бы уже и нужды такой нет на русский переходить, поскольку английский уже достаточно знаю, чтобы свободно общаться, но все равно приятно. Вчера зашел в магазин, люди ходят вокруг. Смотрю идет парочка, незнакомых, так же как все в масках, лиц не видно, а я все равно понимаю, что это кто-то из бывшего СССР. Может украинцы, или русские, не важно, но как-то это видно сквозь одежду. Я так и не понял сам, как я узнал, кто они, может чуть медленнее шли, чем канадцы, или по одежде, не знаю. Понял и все. Потом мимо прошел и услышал тихую речь по-русски.