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≡ Наше общее житие и повязка Фемиды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40658
Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 10:43
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Костанайский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований истцов, чьи дома расположены в непосредственной близости уже построенного общежития медицинского колледжа и вчера областной суд оставил это решение без изменения.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4374
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 10:43
#1
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Ваши возмущения понятны и актуальны. Но Фемида нынче родня девки распутной, что хотят то творят. Меняйте квартиру на жилье более приземленное, отдохнёте душой и телом. Отвечаю!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6504
Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 10:47
#2
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Добивайтесь теперь облагораживания двора,установки детских площадок и озеленение

Темболее у вас подспорье такое,по соседству 500 молодых работников любящих субботники будет жить)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6504
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 10:56
#3
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Цитата:
Почему временные люди, можно сказать, командированные, решают, в каких условиях должны жить горожане, родившиеся здесь?


Слабый довод
То что вы родились здесь не означает что вы не временный человек в городе, да и что местные "решалы" не означает автоматом что они ратуют и переживают за город больше не местных)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7640
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 11:36
#4
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Быстро построили,а что за организация строила?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3775
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 11:57
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Быстро построили,а что за организация строила?

АО "Рудныйсоколовстрой", те же что и колесо в Рудном вызвались бесплатно демонтировать.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3775
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 12:03
#6
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Цитата:
abaika95:
Слабый довод

Смысл чуть глубже, временно назначенный человек только осваивает бюджет в лучшем случае и далёк на самом деле от жизни горожан. У него одна цель, освоить как можно больше и не погореть. А нужна ли школа или втиснуть общагу не играет большой роли, главное, ещё раз повторюсь, освоить бюджет
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3775
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 12:07
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Меняйте квартиру на жилье более приземленное, отдохнёте душой и телом. Отвечаю!

Верю, но не всё так просто.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6504
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 15:24
#8
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Цитата:
peshexod:
Смысл чуть глубже, временно назначенный человек только осваивает бюджет в лучшем случае и далёк на самом деле от жизни горожан.


Местный аким тоже будет априори временным человеком,он тут поработает и дальше в другой регион уйдет,и да у него также будет стоять вопрос о освоении бюджета а плюс что он местный будет только в том что он будет лично знать некоторых аксакалов и общественников)
Садвакасов яркий пример
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1314
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 15:57
#9
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Цитата:
abaika95:
Садвакасов яркий пример


Если сравнивать трёх акимов: Кулагина, Садвакасова и Мухамбетова - то нынешний на голову сильнее и оборотистей, нежели два предыдущих.
Его козыри: инвестиции, строительство и дороги, правда в сельском хозяйстве он не очень, но на Костанайщине это не критично - есть опытные местные замы и на местах кругом спецы и авторитеты.
При нём область развиваеться быстрее и лучше.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6504
Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 16:09
#10
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Цитата:
ACROS:
Если сравнивать трёх акимов: Кулагина, Садвакасова и Мухамбетова - то нынешний на голову сильнее и оборотистей


Думаю тут влияет общее состояние экономики государства,два предыдущих попали как раз на два забористых кризиса а так дело конечно в административной реализации
Понятно что микрорайоны Плаза и юбилейный были запланированы были раньше но план и успешная реализация это разные вещи

Кулагин и Садвакасов при меньших показателях своей работы,при коррупции и кумовстве делали активную ставку на популизм, заигрывания с толпой и СМИ что многими расценивается как положительная работа в целом по региону)
Нынешний при огромных показателях строительства и результатах деятельности все же в целом не любим обывателями за нелюдимость
Каждому своё
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1314
Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 18:31
#11
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Цитата:
abaika95:
два забористых кризиса


Не могу с вами согласиться: это было время жирных, тучных, "нефтянных" денег, когда баррель стоил 100-120$ и цены на стройматериалы и на прочие исходники и банковские проценты были низкими. Вопрос в мотивации, вышеназванных.
Кулагин был сам по себе ( скоро пенсия и надо было обеспечить "небедную" старость, да и просто элементарно доработать без косяков); Садвакасов не обзавёлся своими астанинскими покровителями ( он был "нерукопожатным во дворе", и Кулагин не сильно хотел его на своё место), а Мухамбетов - он человек из команды К......а: у него сильные завязки в астане. Поэтому деньги "текут" в область.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3775
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 23:14
#12
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Имея кучу бабла, любой от сохи хочет или нет, но настроит города и не обязательно с умом и качественно.
Не берусь судить у кого было денег больше, но похоже у Садвакасова их меньше было и проработал он тоже не долго, подвели кореша.
Мухамбетов просто сеет бабло и всё-таки не отличается хозяйственным подходом.
Я бы охарактеризовал его как освоитель бюджета и не более, но таков нынче критерий успешности.
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