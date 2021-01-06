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Наше общее житие и повязка Фемиды
Наше общее житие и повязка Фемиды
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40658
Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 10:43
Костанайский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований истцов, чьи дома расположены в непосредственной близости уже построенного общежития медицинского колледжа и вчера областной суд оставил это решение без изменения.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4374
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 10:43
Ваши возмущения понятны и актуальны. Но Фемида нынче родня девки распутной, что хотят то творят. Меняйте квартиру на жилье более приземленное, отдохнёте душой и телом. Отвечаю!
Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 10:47
Добивайтесь теперь облагораживания двора,установки детских площадок и озеленение
Темболее у вас подспорье такое,по соседству 500 молодых работников любящих субботники будет жить)
Темболее у вас подспорье такое,по соседству 500 молодых работников любящих субботники будет жить)
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 10:56
Цитата:
Слабый довод
То что вы родились здесь не означает что вы не временный человек в городе, да и что местные "решалы" не означает автоматом что они ратуют и переживают за город больше не местных)
Почему временные люди, можно сказать, командированные, решают, в каких условиях должны жить горожане, родившиеся здесь?
Слабый довод
То что вы родились здесь не означает что вы не временный человек в городе, да и что местные "решалы" не означает автоматом что они ратуют и переживают за город больше не местных)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7640
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 11:36
Быстро построили,а что за организация строила?
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 11:57
Цитата:
АО "Рудныйсоколовстрой", те же что и колесо в Рудном вызвались бесплатно демонтировать.
Добринцофф:
Быстро построили,а что за организация строила?
Быстро построили,а что за организация строила?
АО "Рудныйсоколовстрой", те же что и колесо в Рудном вызвались бесплатно демонтировать.
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 12:03
Цитата:
Смысл чуть глубже, временно назначенный человек только осваивает бюджет в лучшем случае и далёк на самом деле от жизни горожан. У него одна цель, освоить как можно больше и не погореть. А нужна ли школа или втиснуть общагу не играет большой роли, главное, ещё раз повторюсь, освоить бюджет
abaika95:
Слабый довод
Слабый довод
Смысл чуть глубже, временно назначенный человек только осваивает бюджет в лучшем случае и далёк на самом деле от жизни горожан. У него одна цель, освоить как можно больше и не погореть. А нужна ли школа или втиснуть общагу не играет большой роли, главное, ещё раз повторюсь, освоить бюджет
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 12:07
Цитата:
Верю, но не всё так просто.
сайлау курманов:
Меняйте квартиру на жилье более приземленное, отдохнёте душой и телом. Отвечаю!
Меняйте квартиру на жилье более приземленное, отдохнёте душой и телом. Отвечаю!
Верю, но не всё так просто.
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 15:24
Цитата:
Местный аким тоже будет априори временным человеком,он тут поработает и дальше в другой регион уйдет,и да у него также будет стоять вопрос о освоении бюджета а плюс что он местный будет только в том что он будет лично знать некоторых аксакалов и общественников)
Садвакасов яркий пример
peshexod:
Смысл чуть глубже, временно назначенный человек только осваивает бюджет в лучшем случае и далёк на самом деле от жизни горожан.
Смысл чуть глубже, временно назначенный человек только осваивает бюджет в лучшем случае и далёк на самом деле от жизни горожан.
Местный аким тоже будет априори временным человеком,он тут поработает и дальше в другой регион уйдет,и да у него также будет стоять вопрос о освоении бюджета а плюс что он местный будет только в том что он будет лично знать некоторых аксакалов и общественников)
Садвакасов яркий пример
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1314
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 15:57
Цитата:
Если сравнивать трёх акимов: Кулагина, Садвакасова и Мухамбетова - то нынешний на голову сильнее и оборотистей, нежели два предыдущих.
Его козыри: инвестиции, строительство и дороги, правда в сельском хозяйстве он не очень, но на Костанайщине это не критично - есть опытные местные замы и на местах кругом спецы и авторитеты.
При нём область развиваеться быстрее и лучше.
abaika95:
Садвакасов яркий пример
Садвакасов яркий пример
Если сравнивать трёх акимов: Кулагина, Садвакасова и Мухамбетова - то нынешний на голову сильнее и оборотистей, нежели два предыдущих.
Его козыри: инвестиции, строительство и дороги, правда в сельском хозяйстве он не очень, но на Костанайщине это не критично - есть опытные местные замы и на местах кругом спецы и авторитеты.
При нём область развиваеться быстрее и лучше.
Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 16:09
Цитата:
Думаю тут влияет общее состояние экономики государства,два предыдущих попали как раз на два забористых кризиса а так дело конечно в административной реализации
Понятно что микрорайоны Плаза и юбилейный были запланированы были раньше но план и успешная реализация это разные вещи
Кулагин и Садвакасов при меньших показателях своей работы,при коррупции и кумовстве делали активную ставку на популизм, заигрывания с толпой и СМИ что многими расценивается как положительная работа в целом по региону)
Нынешний при огромных показателях строительства и результатах деятельности все же в целом не любим обывателями за нелюдимость
Каждому своё
ACROS:
Если сравнивать трёх акимов: Кулагина, Садвакасова и Мухамбетова - то нынешний на голову сильнее и оборотистей
Если сравнивать трёх акимов: Кулагина, Садвакасова и Мухамбетова - то нынешний на голову сильнее и оборотистей
Думаю тут влияет общее состояние экономики государства,два предыдущих попали как раз на два забористых кризиса а так дело конечно в административной реализации
Понятно что микрорайоны Плаза и юбилейный были запланированы были раньше но план и успешная реализация это разные вещи
Кулагин и Садвакасов при меньших показателях своей работы,при коррупции и кумовстве делали активную ставку на популизм, заигрывания с толпой и СМИ что многими расценивается как положительная работа в целом по региону)
Нынешний при огромных показателях строительства и результатах деятельности все же в целом не любим обывателями за нелюдимость
Каждому своё
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1314
Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 18:31
Цитата:
Не могу с вами согласиться: это было время жирных, тучных, "нефтянных" денег, когда баррель стоил 100-120$ и цены на стройматериалы и на прочие исходники и банковские проценты были низкими. Вопрос в мотивации, вышеназванных.
Кулагин был сам по себе ( скоро пенсия и надо было обеспечить "небедную" старость, да и просто элементарно доработать без косяков); Садвакасов не обзавёлся своими астанинскими покровителями ( он был "нерукопожатным во дворе", и Кулагин не сильно хотел его на своё место), а Мухамбетов - он человек из команды К......а: у него сильные завязки в астане. Поэтому деньги "текут" в область.
abaika95:
два забористых кризиса
два забористых кризиса
Не могу с вами согласиться: это было время жирных, тучных, "нефтянных" денег, когда баррель стоил 100-120$ и цены на стройматериалы и на прочие исходники и банковские проценты были низкими. Вопрос в мотивации, вышеназванных.
Кулагин был сам по себе ( скоро пенсия и надо было обеспечить "небедную" старость, да и просто элементарно доработать без косяков); Садвакасов не обзавёлся своими астанинскими покровителями ( он был "нерукопожатным во дворе", и Кулагин не сильно хотел его на своё место), а Мухамбетов - он человек из команды К......а: у него сильные завязки в астане. Поэтому деньги "текут" в область.
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 23:14
Имея кучу бабла, любой от сохи хочет или нет, но настроит города и не обязательно с умом и качественно.
Не берусь судить у кого было денег больше, но похоже у Садвакасова их меньше было и проработал он тоже не долго, подвели кореша.
Мухамбетов просто сеет бабло и всё-таки не отличается хозяйственным подходом.
Я бы охарактеризовал его как освоитель бюджета и не более, но таков нынче критерий успешности.
Не берусь судить у кого было денег больше, но похоже у Садвакасова их меньше было и проработал он тоже не долго, подвели кореша.
Мухамбетов просто сеет бабло и всё-таки не отличается хозяйственным подходом.
Я бы охарактеризовал его как освоитель бюджета и не более, но таков нынче критерий успешности.
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