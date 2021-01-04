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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40656
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 10:18
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Я не закрываю глаза на проблемы в обществе, социальные и политические. Казахстанцы могут жить значительно богаче, если пресечь воровство казны чиновниками. И делать это надо незамедлительно, иначе миграционные процессы не остановить.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6504
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:31
#60
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Цитата:
maxsaf:
на их место приезжают не понятно кто которые не знают че такое актрос, джондир, гербециды, к 700


А все по тому что те кто разбирается в этих вопросах хотят жить в городе)

Пора уже развалить деревню окончательно
Особенно те которые находятся далеко от всех городских центров
Развалить и работать там вахтовым методом
Потомучто сейчас и жизни людям в далёкой степи нет
И "выхлоп" от таких хозяйств небольшой
С 50ых годов деревня разваливалась (почитайте Шукшина,Распутина деревенщиков) и ее искусственно всегда пытались поддерживать на плаву а зачем?
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Анатолий Сальник
§ Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
204
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 04.01.21 - 23:33
#61
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Если обратиться к ещё более древним источникам, то такой русский язык никто из современников не поймёт. Вы читали это слово у современных писателей, журналистов? Я нет. Это и есть действующий русский язык, а не тот на котором говорили древние. А ещё смысл древних слов, при том что слова сохранились, приобрёл в ряде случаев противоположный характер. Ничего нового от Вас. Читать и писать приходится каждый день на Россию.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9651
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 05.01.21 - 00:02
#62
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Цитата:
abaika95:
А все по тому что те кто разбирается в этих вопросах хотят жить в городе)

И на джондире по проспекту Абая гонять туда сюда? Че тот крестьянин тогда жалуется что рабочих рук не хватает - пусть в городе себе работяг и нанимает))
Вахтовиков))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9917
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 05.01.21 - 00:08
#63
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Цитата:
maxsaf:
Он кстати гостиницу построил, буквально у себя на територии . И действительно для, вахтовиков . Потому как местных уже не хватает. Кто в РФ, кто в Канаде, кто в ГДР. Нету трудяг..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9651
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 05.01.21 - 00:14
#64
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Цитата:
Vit:
Кто в РФ, кто в Канаде, кто в ГДР. Нету трудяг..

Не заливай, Абайка сказал что они все в городе, работу ждут высокооплачиваемую))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9917
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 05.01.21 - 00:25
#65
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Цитата:
maxsaf:
Абайка просто не в курсе. Он считает что можно в городе бабосик рубить , на штрафах , на еще там чего. Магазины, и тб а Казахстан всегда славился полями. Целиники думаите просто так приехали.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9651
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 05.01.21 - 00:43
#66
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Цитата:
Vit:
Казахстан всегда славился полями. Целиники думаите просто так приехали.

А до целины - табунами и отарами ;-)
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Анатолий Сальник
§ Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
204
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 05.01.21 - 01:15
#67
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В книгах издания 1950 г. и ранее есть слово "итти". ПОзже стали писать "идти". Напишите в газету, или в школе "итти" и это исправят, как ошибку. Русский язык постоянно в динамике. Вы мне указали на язык, который БЫЛ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10336
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 05.01.21 - 09:14
#68
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Цитата:
maxsaf:
табунами и отарами


хорошо тогда жилось,
никаких забот.
проснулся, поел барашка, запил кумысом,
и поскакал до ближайшей юрты ,
там все повторилось.
ну поборолись малость.
так и проходил день за днем, год за годом,
век за веком.
Всемирная история, Банк Империал

[Исправлено: alex_60, 05.01.2021 - 09:16]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2166
Аркадий ДЕНИСОВ: «Здесь мой причал...»
Отправлено: 06.01.21 - 21:51
#69
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Цитата:
alex_60:
поел барашка, запил кумысом...


Наши немцы молодцы! В Германии целого барашка запекли, мясо, бутерброды поели, шнапсом с напитками запили и пляшут.

Подробнее здесь:
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