Я не закрываю глаза на проблемы в обществе, социальные и политические. Казахстанцы могут жить значительно богаче, если пресечь воровство казны чиновниками. И делать это надо незамедлительно, иначе миграционные процессы не остановить. Читать новость
maxsaf: на их место приезжают не понятно кто которые не знают че такое актрос, джондир, гербециды, к 700
А все по тому что те кто разбирается в этих вопросах хотят жить в городе)
Пора уже развалить деревню окончательно Особенно те которые находятся далеко от всех городских центров Развалить и работать там вахтовым методом Потомучто сейчас и жизни людям в далёкой степи нет И "выхлоп" от таких хозяйств небольшой С 50ых годов деревня разваливалась (почитайте Шукшина,Распутина деревенщиков) и ее искусственно всегда пытались поддерживать на плаву а зачем?
Если обратиться к ещё более древним источникам, то такой русский язык никто из современников не поймёт. Вы читали это слово у современных писателей, журналистов? Я нет. Это и есть действующий русский язык, а не тот на котором говорили древние. А ещё смысл древних слов, при том что слова сохранились, приобрёл в ряде случаев противоположный характер. Ничего нового от Вас. Читать и писать приходится каждый день на Россию.
В книгах издания 1950 г. и ранее есть слово "итти". ПОзже стали писать "идти". Напишите в газету, или в школе "итти" и это исправят, как ошибку. Русский язык постоянно в динамике. Вы мне указали на язык, который БЫЛ.
хорошо тогда жилось, никаких забот. проснулся, поел барашка, запил кумысом, и поскакал до ближайшей юрты , там все повторилось. ну поборолись малость. так и проходил день за днем, год за годом, век за веком. Всемирная история, Банк Империал
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