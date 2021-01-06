Re: Новый порог достаточности для снятия пенсионных опубликовал...

Отправлено: - 20:58

В этом списке очень интересные факты, однако!

В каком возрасте человек начинает отчислять в ПФ ?, что у него в 20 лет 1.700.000. Тут же смотрим в 21 он всего лишь "набрал" 70.000.

Смотрим еще. К 40-ка он удваивает сумму. Значит, человеку надо работать с самого рождения, чтобы к 20-ти выйти на вышеозначенную сумму.



Резюме:

Типичнейшая отписка, не зря же они назвали её "Предварительные пороги..." единороги



Редакция, направьте запрос на самую первую сумму, из чего она иожет сложиться, из добровольных, что-ли?