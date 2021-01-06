Отправлено: - 10:56

Почему временные люди, можно сказать, командированные, решают, в каких условиях должны жить горожане, родившиеся здесь?

Цитата:Слабый доводТо что вы родились здесь не означает что вы не временный человек в городе, да и что местные "решалы" не означает автоматом что они ратуют и переживают за город больше не местных)