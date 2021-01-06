Отправлено: - 19:00

сайлау курманов:

у кого

Цитата:Надо думать, так: создатели или лоббисты будущих бенефициаров этих денег ( любая идея в Казахстане, КЕМ то проплачена и зря не придумана), или же инициаторы этой афёры думали так:"......молодой выпускник ВУЗ-а, в 22 года, после получения теоретического багажа знаний, естественно без практического опыта приходит на производство и ему сразу (молодому, неопытному, "зелённому" не имеющего блатных связей, без "агашек" и "татешек") сразу предоставляют ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ работу с месячным окладом в 580 555 тенге. И за три года на его пенсионном счету образовывается сумма в 2 090 000 тенге.Всё просто: "...элементарно, Ватсон...".Остается только найти такую работу, особенно молодому специалисту на селе.