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≡ Получить техпаспорт на недвижимость онлайн теперь могут и жители Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40655
Получить техпаспорт на недвижимость онлайн теперь могут и жители Костанайской области
Отправлено: 06.01.21 - 16:34
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Пилотный проект был запущен в ноябре 2019 года в Шымкенте и Нур-Султане. Теперь эта услуга станет доступна для жителей всех регионов Казахстана на портале egov.kz, сообщили в пресс-службе НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан».
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Б
§ Блогер
(Пользователи)
Регистрация:
30.08.20
Сообщений:
2
Re: Получить техпаспорт на недвижимость онлайн теперь могут и...
Отправлено: 06.01.21 - 16:34
#1
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Буквально сегодня столкнулись с этой гос услугой, заказали онлай, результата нет, доплатить за тех паспорт не смогли, пришлось ехать в бти, доплачивать чпрез цон и в нао как обычно забирать. Когда это все как положено заработает никто не знает)
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