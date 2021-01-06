Re: Получить техпаспорт на недвижимость онлайн теперь могут и...

Отправлено: - 16:34

Буквально сегодня столкнулись с этой гос услугой, заказали онлай, результата нет, доплатить за тех паспорт не смогли, пришлось ехать в бти, доплачивать чпрез цон и в нао как обычно забирать. Когда это все как положено заработает никто не знает)