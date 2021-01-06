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≡ Количество заболевших коронавирусом за сутки постепенно снижается в Костанайкой области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40653
Количество заболевших коронавирусом за сутки постепенно снижается в Костанайкой области
Отправлено: 06.01.21 - 15:46
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По данным, предоставленным областным информационным штабом, за 5 января в регионе зарегистрированы 56 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1312
Re: Количество заболевших коронавирусом за сутки постепенно...
Отправлено: 06.01.21 - 15:46
#1
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9 января будет проведена , так называемая, продовольственная ярмарка: опять много народа, опять несоблюдение санитарных норм и опять,надо думать, очевидный всплеск количества заболевших. Впрочем, очевидно это традиционный предвыборный ход властей: надо же народ задобрить перед днём выборов.
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