Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Наше общее житие и повязка Фемиды
Наше общее житие и повязка Фемиды
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40653
Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 10:43
Костанайский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований истцов, чьи дома расположены в непосредственной близости уже построенного общежития медицинского колледжа и вчера областной суд оставил это решение без изменения.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4373
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 10:43
Ваши возмущения понятны и актуальны. Но Фемида нынче родня девки распутной, что хотят то творят. Меняйте квартиру на жилье более приземленное, отдохнёте душой и телом. Отвечаю!
Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 10:47
Добивайтесь теперь облагораживания двора,установки детских площадок и озеленение
Темболее у вас подспорье такое,по соседству 500 молодых работников любящих субботники будет жить)
Темболее у вас подспорье такое,по соседству 500 молодых работников любящих субботники будет жить)
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 10:56
Цитата:
Слабый довод
То что вы родились здесь не означает что вы не временный человек в городе, да и что местные "решалы" не означает автоматом что они ратуют и переживают за город больше не местных)
Почему временные люди, можно сказать, командированные, решают, в каких условиях должны жить горожане, родившиеся здесь?
Слабый довод
То что вы родились здесь не означает что вы не временный человек в городе, да и что местные "решалы" не означает автоматом что они ратуют и переживают за город больше не местных)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7640
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 11:36
Быстро построили,а что за организация строила?
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 11:57
Цитата:
АО "Рудныйсоколовстрой", те же что и колесо в Рудном вызвались бесплатно демонтировать.
Добринцофф:
Быстро построили,а что за организация строила?
Быстро построили,а что за организация строила?
АО "Рудныйсоколовстрой", те же что и колесо в Рудном вызвались бесплатно демонтировать.
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 12:03
Цитата:
Смысл чуть глубже, временно назначенный человек только осваивает бюджет в лучшем случае и далёк на самом деле от жизни горожан. У него одна цель, освоить как можно больше и не погореть. А нужна ли школа или втиснуть общагу не играет большой роли, главное, ещё раз повторюсь, освоить бюджет
abaika95:
Слабый довод
Слабый довод
Смысл чуть глубже, временно назначенный человек только осваивает бюджет в лучшем случае и далёк на самом деле от жизни горожан. У него одна цель, освоить как можно больше и не погореть. А нужна ли школа или втиснуть общагу не играет большой роли, главное, ещё раз повторюсь, освоить бюджет
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 12:07
Цитата:
Верю, но не всё так просто.
сайлау курманов:
Меняйте квартиру на жилье более приземленное, отдохнёте душой и телом. Отвечаю!
Меняйте квартиру на жилье более приземленное, отдохнёте душой и телом. Отвечаю!
Верю, но не всё так просто.
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 15:24
Цитата:
Местный аким тоже будет априори временным человеком,он тут поработает и дальше в другой регион уйдет,и да у него также будет стоять вопрос о освоении бюджета а плюс что он местный будет только в том что он будет лично знать некоторых аксакалов и общественников)
Садвакасов яркий пример
peshexod:
Смысл чуть глубже, временно назначенный человек только осваивает бюджет в лучшем случае и далёк на самом деле от жизни горожан.
Смысл чуть глубже, временно назначенный человек только осваивает бюджет в лучшем случае и далёк на самом деле от жизни горожан.
Местный аким тоже будет априори временным человеком,он тут поработает и дальше в другой регион уйдет,и да у него также будет стоять вопрос о освоении бюджета а плюс что он местный будет только в том что он будет лично знать некоторых аксакалов и общественников)
Садвакасов яркий пример
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1312
Re: Наше общее житие и повязка Фемиды
Отправлено: 06.01.21 - 15:57
Цитата:
Если сравнивать трёх акимов: Кулагина, Садвакасова и Мухамбетова - то нынешний на голову сильнее и оборотистей, нежели два предыдущих.
Его козыри: инвестиции, строительство и дороги, правда в сельском хозяйстве он не очень, но на Костанайщине это не критично - есть опытные местные замы и на местах кругом спецы и авторитеты.
При нём область развиваеться быстрее и лучше.
abaika95:
Садвакасов яркий пример
Садвакасов яркий пример
Если сравнивать трёх акимов: Кулагина, Садвакасова и Мухамбетова - то нынешний на голову сильнее и оборотистей, нежели два предыдущих.
Его козыри: инвестиции, строительство и дороги, правда в сельском хозяйстве он не очень, но на Костанайщине это не критично - есть опытные местные замы и на местах кругом спецы и авторитеты.
При нём область развиваеться быстрее и лучше.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать