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≡ Какие школьники и студенты сядут за парты во втором полугодии в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40653
Какие школьники и студенты сядут за парты во втором полугодии в Костанайской области?
Отправлено: 06.01.21 - 14:26
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Новое постановление, вступающее в силу с 00.00 7 декабря, подписал главный государственный санитарный врач региона Владимир Нечитайло. Дата окончания действия нового документа не указана.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3046
Re: Какие школьники и студенты сядут за парты во втором...
Отправлено: 06.01.21 - 14:26
#1
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7 января наверно? Исправьте.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
264
Re: Какие школьники и студенты сядут за парты во втором...
Отправлено: 06.01.21 - 14:35
#2
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Цитата:
Сергей_я:
7 января наверно? Исправьте.

Точно. Исправили, спасибо
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