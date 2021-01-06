Прогноз на 5 дней
ясно-18°C
  • 783 мм рт.ст.
  • 64% влажность
  • В, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Асфальт провалился под мусоровозом в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40653
Асфальт провалился под мусоровозом в Костанае
Отправлено: 06.01.21 - 14:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Происшествие произошло сегодня, 6 января, около 10.30 на выезде из двора дома пр. Аль-Фараби 29. Мусоровоз, принадлежащий ТОО "Тазалык 2012" выезжал из двора, когда под одним из его колес провалился асфальт.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20787
Re: Асфальт провалился под мусоровозом в Костанае
Отправлено: 06.01.21 - 14:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это, дорогу, тоже в декабре - строили?... :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20787
Re: Асфальт провалился под мусоровозом в Костанае
Отправлено: 06.01.21 - 14:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По, новой, КОстанайской технологии?... :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2109
Re: Асфальт провалился под мусоровозом в Костанае
Отправлено: 06.01.21 - 15:06
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20787
Асфальт провалился под мусоровозом в Костанае
Отправлено: 06.01.21 - 15:14
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На КОстанай, похоже... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS