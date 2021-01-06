Re: Три божественных литургии вместо одной - Как в Костанае...

Отправлено: - 10:56

Как-то хоронили соседку-старушку, сильно никто не горевал, даже наоборот, освободилась наконец-то трёшка в центре, наследники не скрывали эмоции и Денег на похороны не жалели. Отпеть покойнику приехал пухленький батюшка на дорогой машине и резво взялся за обряд. Разжёг утварь и понеслось. Пятнадцать минут голосил батюшка сильно не утруждая себя и напоследок позвал к себе организаторов похорон. Те рассчитались и батюшка также быстро свалил как и приехал. Тридцать пять тысяч взял...