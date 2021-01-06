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≡ Три божественных литургии вместо одной - Как в Костанае отметят Рождество в режиме карантина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40650
Три божественных литургии вместо одной - Как в Костанае отметят Рождество в режиме карантина
Отправлено: 06.01.21 - 10:56
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Сегодня, 6 января, православные христиане отмечают Рождественский сочельник - день накануне праздника Рождества Христова. В Костанае празднование сочельника началось в 7 часов утра с Царских часов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4373
Re: Три божественных литургии вместо одной - Как в Костанае...
Отправлено: 06.01.21 - 10:56
#1
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Как-то хоронили соседку-старушку, сильно никто не горевал, даже наоборот, освободилась наконец-то трёшка в центре, наследники не скрывали эмоции и Денег на похороны не жалели. Отпеть покойнику приехал пухленький батюшка на дорогой машине и резво взялся за обряд. Разжёг утварь и понеслось. Пятнадцать минут голосил батюшка сильно не утруждая себя и напоследок позвал к себе организаторов похорон. Те рассчитались и батюшка также быстро свалил как и приехал. Тридцать пять тысяч взял...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2107
Три божественных литургии вместо одной - Как в Костанае отметят Рождество в режиме карантина
Отправлено: 06.01.21 - 11:11
#2
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