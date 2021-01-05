Отправлено: - 00:04

maxsaf:

А не боитесь что их спасать прийдут))? оно вам надо

maxsaf:

Ну 95% это почти все. Догоняйте

maxsaf:

Не мы начали с мамы, а вы переключились на маму

drakon:

Но почему, тебя ПП не лишили? Непорядок

Цитата:А не,последние события показали что все тщетно и не имеет смысла что с одной что с другой стороны,это выгодно только двум людямЦитата:Ну а 100% это вообще все,догнали?)Цитата:Ну вы там с другими могли дальше беседовать без мамы,вроде не мешалЦитата:Ты знаешь что надо делать)Ноги в руки и вперёд доносики писать