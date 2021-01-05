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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:38
Вот и день прошёл
Результативно
Хорошо
Результативно
Хорошо
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:40
Цитата:
Не, диалоги у меня были с другими форумчанами, на которые вы опоздали, заявившись в половине второго))
abaika95: Мы вроде с вами диалог начали сразу с мамы
Не, диалоги у меня были с другими форумчанами, на которые вы опоздали, заявившись в половине второго))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:40
Цитата:
А ну там где про 95% все уши прожжужал а тут уже не замечаем?
Удобно
Цитата:
Читайте выше для чего шут был нужен) именно для этой фразы,скоро начнутся поиски внутренних врагов значит)
maxsaf:
Статья и высказывания президента не подразумевают, что я должен за что-то ратовать
Статья и высказывания президента не подразумевают, что я должен за что-то ратовать
А ну там где про 95% все уши прожжужал а тут уже не замечаем?
Удобно
Цитата:
maxsaf:
Сам президент призывает дать отпор. Или это касается всех, кроме Никонова?)
Сам президент призывает дать отпор. Или это касается всех, кроме Никонова?)
Читайте выше для чего шут был нужен) именно для этой фразы,скоро начнутся поиски внутренних врагов значит)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:42
Цитата:
Ну с вами то мы начали с мамы) провоцировать не провоцировал вы же не повелись (вроде) или повелись всё-таки?)
maxsaf:
Не, диалоги у меня были с другими форумчанами, на которые вы опоздали, заявившись в половине второго))
Не, диалоги у меня были с другими форумчанами, на которые вы опоздали, заявившись в половине второго))
Ну с вами то мы начали с мамы) провоцировать не провоцировал вы же не повелись (вроде) или повелись всё-таки?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:44
Цитата:
А не боитесь что их спасать прийдут))? оно вам надо?)
Цитата:
Ну 95% это почти все. Догоняйте
[Исправлено: maxsaf, 05.01.2021 - 23:56]
abaika95:
скоро начнутся поиски внутренних врагов значит)
скоро начнутся поиски внутренних врагов значит)
А не боитесь что их спасать прийдут))? оно вам надо?)
Цитата:
abaika95:
А ну там где про 95% все уши прожжужал а тут уже не замечаем?
А ну там где про 95% все уши прожжужал а тут уже не замечаем?
Ну 95% это почти все. Догоняйте
[Исправлено: maxsaf, 05.01.2021 - 23:56]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:45
Цитата:
Не мы начали с мамы, а вы переключились на маму)
abaika95:
Ну с вами то мы начали с мамы
Ну с вами то мы начали с мамы
Не мы начали с мамы, а вы переключились на маму)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:47
Цитата:
Но почему, тебя ПП не лишили?
Непорядок...
abaika95:
Вот и день прошёл Результативно Хорошо
Вот и день прошёл Результативно Хорошо
Но почему, тебя ПП не лишили?
Непорядок...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:50
Цитата:
Это происходит в какое-то определенное время. Но в этот раз не произойдет - уже после красного нафлудили много
drakon:
почему, тебя ПП не лишили? Непорядок
почему, тебя ПП не лишили? Непорядок
Это происходит в какое-то определенное время. Но в этот раз не произойдет - уже после красного нафлудили много
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 00:04
Цитата:
А не,последние события показали что все тщетно и не имеет смысла что с одной что с другой стороны,это выгодно только двум людям
Цитата:
Ну а 100% это вообще все,догнали?)
Цитата:
Ну вы там с другими могли дальше беседовать без мамы,вроде не мешал
Цитата:
Ты знаешь что надо делать)
Ноги в руки и вперёд доносики писать
maxsaf:
А не боитесь что их спасать прийдут))? оно вам надо
А не боитесь что их спасать прийдут))? оно вам надо
А не,последние события показали что все тщетно и не имеет смысла что с одной что с другой стороны,это выгодно только двум людям
Цитата:
maxsaf:
Ну 95% это почти все. Догоняйте
Ну 95% это почти все. Догоняйте
Ну а 100% это вообще все,догнали?)
Цитата:
maxsaf:
Не мы начали с мамы, а вы переключились на маму
Не мы начали с мамы, а вы переключились на маму
Ну вы там с другими могли дальше беседовать без мамы,вроде не мешал
Цитата:
drakon:
Но почему, тебя ПП не лишили? Непорядок
Но почему, тебя ПП не лишили? Непорядок
Ты знаешь что надо делать)
Ноги в руки и вперёд доносики писать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 00:05
Цитата:
Утром вполне может быть
Серому сообщение уже 12 ночи,Я на форуме
Запиши в блокнотик себе
maxsaf:
Это происходит в какое-то определенное время
Это происходит в какое-то определенное время
Утром вполне может быть
Серому сообщение уже 12 ночи,Я на форуме
Запиши в блокнотик себе
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13607
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 00:07
Цитата:
Переход на личности и вторжение во взаимоотношения чужой семьи (я бы даже сказал - вторжение в чужой кошелёк) - чем не хамство?
abaika95:
я не хамил прошу уже третий раз привести аргумент где там хамство?)
я не хамил прошу уже третий раз привести аргумент где там хамство?)
Переход на личности и вторжение во взаимоотношения чужой семьи (я бы даже сказал - вторжение в чужой кошелёк) - чем не хамство?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 00:09
Цитата:
Уже давно написАл...
abaika95:
Ноги в руки и вперёд доносики писать
Ноги в руки и вперёд доносики писать
Уже давно написАл...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 00:19
Цитата:
Ну что, вас уже можно поздравить? Мож хоть теперь немного успокоитесь? ))
abaika95:
Ну а 100% это вообще все,догнали?)
Ну а 100% это вообще все,догнали?)
Ну что, вас уже можно поздравить? Мож хоть теперь немного успокоитесь? ))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2170
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 00:30
Цитата:
Да пусть я глупа, определение от какого-то Абайки меня не задевает...
Это же твоя пацанячья шкала глупости
Если белое назвать чёрным, оно таковым на самом деле не станет
abaika95:
тоже самое соотносится к вашей глупости
тоже самое соотносится к вашей глупости
Да пусть я глупа, определение от какого-то Абайки меня не задевает...
Это же твоя пацанячья шкала глупости
Если белое назвать чёрным, оно таковым на самом деле не станет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 01:28
Цитата:
Писал уже,на личности не переходил,не вторгался в личную жизнь,он сам её прекрасно тут выставлял на показ как жупел того для чего он тут сидит,якобы из за помощи маме) вот и интересуюсь какая такая помощь маме от него в комментах?
Это даже на тролинг не тянет
Цитата:
Я вроде как и не буянил по этому поводу, только вас подтрунивал)
Цитата:
Нет я вашей пользуюсь, возрастной и не глупой,где чёрное называю черным а оно ещё обижается и ерничает что ей плевать на мнение тех кто говорит что оно чёрное
Логический парадокс
Victor Yang:
Переход на личности и вторжение во взаимоотношения чужой семьи (я бы даже сказал - вторжение в чужой кошелёк) - чем не хамство?
Переход на личности и вторжение во взаимоотношения чужой семьи (я бы даже сказал - вторжение в чужой кошелёк) - чем не хамство?
Писал уже,на личности не переходил,не вторгался в личную жизнь,он сам её прекрасно тут выставлял на показ как жупел того для чего он тут сидит,якобы из за помощи маме) вот и интересуюсь какая такая помощь маме от него в комментах?
Это даже на тролинг не тянет
Цитата:
maxsaf:
Ну что, вас уже можно поздравить? Мож хоть теперь немного успокоитесь?
Ну что, вас уже можно поздравить? Мож хоть теперь немного успокоитесь?
Я вроде как и не буянил по этому поводу, только вас подтрунивал)
Цитата:
таноми52:
Да пусть я глупа, определение от какого-то Абайки меня не задевает... Это же твоя пацанячья шкала глупости Если белое назвать чёрным, оно таковым на самом деле не станет
Да пусть я глупа, определение от какого-то Абайки меня не задевает... Это же твоя пацанячья шкала глупости Если белое назвать чёрным, оно таковым на самом деле не станет
Нет я вашей пользуюсь, возрастной и не глупой,где чёрное называю черным а оно ещё обижается и ерничает что ей плевать на мнение тех кто говорит что оно чёрное
Логический парадокс
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