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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 15 из 16«1...13141516»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:38
#211
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Вот и день прошёл
Результативно
Хорошо
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9647
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:40
#212
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Цитата:
abaika95: Мы вроде с вами диалог начали сразу с мамы

Не, диалоги у меня были с другими форумчанами, на которые вы опоздали, заявившись в половине второго))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:40
#213
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Цитата:
maxsaf:
Статья и высказывания президента не подразумевают, что я должен за что-то ратовать

А ну там где про 95% все уши прожжужал а тут уже не замечаем?

Удобно


Цитата:
maxsaf:
Сам президент призывает дать отпор. Или это касается всех, кроме Никонова?)


Читайте выше для чего шут был нужен) именно для этой фразы,скоро начнутся поиски внутренних врагов значит)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:42
#214
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Цитата:
maxsaf:
Не, диалоги у меня были с другими форумчанами, на которые вы опоздали, заявившись в половине второго))


Ну с вами то мы начали с мамы) провоцировать не провоцировал вы же не повелись (вроде) или повелись всё-таки?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9647
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:44
#215
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Цитата:
abaika95:
скоро начнутся поиски внутренних врагов значит)

А не боитесь что их спасать прийдут))? оно вам надо?)

Цитата:
abaika95:
А ну там где про 95% все уши прожжужал а тут уже не замечаем?

Ну 95% это почти все. Догоняйте ;-)

[Исправлено: maxsaf, 05.01.2021 - 23:56]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9647
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:45
#216
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Цитата:
abaika95:
Ну с вами то мы начали с мамы

Не мы начали с мамы, а вы переключились на маму)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20782
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:47
#217
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Цитата:
abaika95:
Вот и день прошёл Результативно Хорошо

Но почему, тебя ПП не лишили?
Непорядок... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9647
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:50
#218
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Цитата:
drakon:
почему, тебя ПП не лишили? Непорядок

Это происходит в какое-то определенное время. Но в этот раз не произойдет - уже после красного нафлудили много
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 00:04
#219
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Цитата:
maxsaf:
А не боитесь что их спасать прийдут))? оно вам надо


А не,последние события показали что все тщетно и не имеет смысла что с одной что с другой стороны,это выгодно только двум людям


Цитата:
maxsaf:
Ну 95% это почти все. Догоняйте


Ну а 100% это вообще все,догнали?)


Цитата:
maxsaf:
Не мы начали с мамы, а вы переключились на маму



Ну вы там с другими могли дальше беседовать без мамы,вроде не мешал

Цитата:
drakon:
Но почему, тебя ПП не лишили? Непорядок


Ты знаешь что надо делать)
Ноги в руки и вперёд доносики писать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 00:05
#220
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Цитата:
maxsaf:
Это происходит в какое-то определенное время


Утром вполне может быть

Серому сообщение уже 12 ночи,Я на форуме
Запиши в блокнотик себе
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13607
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 00:07
#221
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Цитата:
abaika95:
я не хамил прошу уже третий раз привести аргумент где там хамство?)

Переход на личности и вторжение во взаимоотношения чужой семьи (я бы даже сказал - вторжение в чужой кошелёк) - чем не хамство?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20782
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 00:09
#222
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Цитата:
abaika95:
Ноги в руки и вперёд доносики писать

Уже давно написАл... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9647
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 00:19
#223
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Цитата:
abaika95:
Ну а 100% это вообще все,догнали?)

Ну что, вас уже можно поздравить? Мож хоть теперь немного успокоитесь? ))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2170
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 00:30
#224
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Цитата:
abaika95:
тоже самое соотносится к вашей глупости


Да пусть я глупа, определение от какого-то Абайки меня не задевает...
Это же твоя пацанячья шкала глупости
Если белое назвать чёрным, оно таковым на самом деле не станет:-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.01.21 - 01:28
#225
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Цитата:
Victor Yang:
Переход на личности и вторжение во взаимоотношения чужой семьи (я бы даже сказал - вторжение в чужой кошелёк) - чем не хамство?


Писал уже,на личности не переходил,не вторгался в личную жизнь,он сам её прекрасно тут выставлял на показ как жупел того для чего он тут сидит,якобы из за помощи маме) вот и интересуюсь какая такая помощь маме от него в комментах?
Это даже на тролинг не тянет

Цитата:
maxsaf:
Ну что, вас уже можно поздравить? Мож хоть теперь немного успокоитесь?


Я вроде как и не буянил по этому поводу, только вас подтрунивал)

Цитата:
таноми52:
Да пусть я глупа, определение от какого-то Абайки меня не задевает... Это же твоя пацанячья шкала глупости Если белое назвать чёрным, оно таковым на самом деле не станет


Нет я вашей пользуюсь, возрастной и не глупой,где чёрное называю черным а оно ещё обижается и ерничает что ей плевать на мнение тех кто говорит что оно чёрное
Логический парадокс
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