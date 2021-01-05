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≡ Тариф на отопление снизится с февраля в Костанае. Хотя руководство КТЭК просило его повысить
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40646
Тариф на отопление снизится с февраля в Костанае. Хотя руководство КТЭК просило его повысить
Отправлено: 05.01.21 - 11:49
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Он будет на 8% ниже действующего, сообщили в пресс-службе департамента по регулированию естественных монополий по Костанайской области.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
435
Re: Тариф на отопление снизится с февраля в Костанае. Хотя...
Отправлено: 05.01.21 - 11:49
#1
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А где логика? Всё вокруг дорожает. А может вообще не будем платить и останемся без отопления?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
20
Re: Тариф на отопление снизится с февраля в Костанае. Хотя...
Отправлено: 05.01.21 - 12:07
#2
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То есть до этого мы переплачивали за отопление? Раз АРЭМ узрел переплату надо бы вернуть народу деньги!
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
892
Re: Тариф на отопление снизится с февраля в Костанае. Хотя...
Отправлено: 05.01.21 - 20:47
#3
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Я так понял теперь работникам КТЭКа повышения зарплат не светит? Цены на все растут, официальная инфляция не отображает истинную картину, а если тариф даже занижают, то потом жалобы то там трубы открыты, то там... может тоже игнорировать? Это ведь маленькая толика того, на что тратятся деньги компании.
Мне вот постоянно интересно почему тепловой компании и костанай су не дают добро на повышение тарифов, а электрикам в прошлом году вроде 2 раза одобрили повышение или их не проверяют?
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
789
Тариф на отопление снизится с февраля в Костанае. Хотя руководство КТЭК просило его повысить
Отправлено: 05.01.21 - 23:51
#4
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Снизится тариф или повысится, ничего особо не изменится для потребителей. Платим посути непонятно за что, цифры каждый раз меняются и почему-то не зависят от температуры на улице. Если расход воды, электричества и газа реально посчитать, то с "мифическими" Гкал, можно рисовать любые цифры, ведь никто эти Гкал в глаза не видел... А теперь ещё ежемесячно нужно платить тому "избранному", который удостоен чести узреть эти самые Гкал и сообщать об этом КТЭКу (такой-же бизнес из воздуха, как "обслуживание" газовых стояков).

[Исправлено: KOS77, 05.01.2021 - 22:56]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13606
Тариф на отопление снизится с февраля в Костанае. Хотя руководство КТЭК просило его повысить
Отправлено: 06.01.21 - 00:03
#5
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Цитата:
KOS77:
Платим посути непонятно за что, цифры каждый раз меняются и почему-то не зависят от температуры на улице.

У нас в марте и октябре суммы меньше были всегда. Но зимой кочегарили независимо от температуры на улице.
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