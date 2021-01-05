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KOS77:

Платим посути непонятно за что, цифры каждый раз меняются и почему-то не зависят от температуры на улице.

Цитата:У нас в марте и октябре суммы меньше были всегда. Но зимой кочегарили независимо от температуры на улице.