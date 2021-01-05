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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:17
Цитата:
Это вы с Аскаром Маминым разбирайтесь, он сказал - на 7 (семь) процентов
abaika95:
у нас много че подорожало,прям прям "хорошо"
у нас много че подорожало,прям прям "хорошо"
Это вы с Аскаром Маминым разбирайтесь, он сказал - на 7 (семь) процентов
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:19
Цитата:
Потому что подорожание в два раза, то есть на 100%, а это как бы заметно больше 7%
abaika95:
Незнаю че вы так на яйце зациклены
Незнаю че вы так на яйце зациклены
Потому что подорожание в два раза, то есть на 100%, а это как бы заметно больше 7%
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:35
Цитата:
Мамин не мог сказать цифру больше, потому что тогда пришлось бы пенсионерам повышать пенсию не на 7%. А это гораздо затратнее для бюджета.
maxsaf:
с Аскаром Маминым разбирайтесь, он сказал - на 7 (семь) процентов
с Аскаром Маминым разбирайтесь, он сказал - на 7 (семь) процентов
Мамин не мог сказать цифру больше, потому что тогда пришлось бы пенсионерам повышать пенсию не на 7%. А это гораздо затратнее для бюджета.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:38
Цитата:
Абайка тут как-то пытался обьяснить, как происходит индексация пенсии: якобы не по фактической инфляции, а по прогнозам инфляции на следующий год. А прогнозы всегда отличные
Козлов я:
Мамин не мог сказать цифру больше, потому что тогда пришлось бы пенсионерам повышать пенсию не на 7%. А это гораздо затратнее для бюджета.
Мамин не мог сказать цифру больше, потому что тогда пришлось бы пенсионерам повышать пенсию не на 7%. А это гораздо затратнее для бюджета.
Абайка тут как-то пытался обьяснить, как происходит индексация пенсии: якобы не по фактической инфляции, а по прогнозам инфляции на следующий год. А прогнозы всегда отличные
a
(Полноправные пользователи)
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- 10330
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:43
перепелиные не подорожали.
их кушайте.
и недорого.
180 тенге десяток.
[Исправлено: alex_60, 05.01.2021 - 21:50]
их кушайте.
и недорого.
180 тенге десяток.
[Исправлено: alex_60, 05.01.2021 - 21:50]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 22:17
Цитата:
Как сказал когда-то Райкин, есть люди, которые понимают и которые НЕ ПОНИМАЮТ! И, видимо, не поймут НИКОГДА.
Тебе, паЦан, видно, никогда не понять, что такое тактичность, корректность, деликатность и т.п
Есть вещи, которые недопустимы, если ты себя считаешь цивилизованным человеком
Я вот тут как-то упомянула свою маму, её диабет, а теперь жалею, что дала повод какой-нибудь дряни поизгаляться,
если представится возможность, над чем-либо связанным со мной и моим родненьким человеком
Сволочь найдёт, к чему прицепиться
abaika95:
Насчёт мамы? Ну так жду аргументов что тут с моралью то не так?) Где кого я оскорбил?
Насчёт мамы? Ну так жду аргументов что тут с моралью то не так?) Где кого я оскорбил?
Как сказал когда-то Райкин, есть люди, которые понимают и которые НЕ ПОНИМАЮТ! И, видимо, не поймут НИКОГДА.
Тебе, паЦан, видно, никогда не понять, что такое тактичность, корректность, деликатность и т.п
Есть вещи, которые недопустимы, если ты себя считаешь цивилизованным человеком
Я вот тут как-то упомянула свою маму, её диабет, а теперь жалею, что дала повод какой-нибудь дряни поизгаляться,
если представится возможность, над чем-либо связанным со мной и моим родненьким человеком
Сволочь найдёт, к чему прицепиться
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 22:36
Цитата:
Мало ли чё он сказал,тут недавно статью кто-то приводил о том что у нас все будут учить русский а президент сказал чтобы учили государственный,кто врёт?)
Цитата:
Ааааа ну ладно,пойду поем
Цитата:
Он и объяснил но ты начал вертеться) и тебя видно задело что ничего не смог ответить от чего начал тот момент пред карантинного года приводить в пример сейчас)
Цитата:
А ну это сейчас тактичность была и корректность? Или от вас переодически муж заходит или сосед со своим "пацан"?)
Цитата:
Цитата:
Уроки культуры от номерковых!
А вы не ждите уже,поизгаляйтесь сами
Чтобы клин клином,верняк будет девчуля! (Это реприза на пацана,незнаю может у вас на районе так общение ведут?) Если что это была тактичность вы сами мне ее преподали выше
maxsaf:
Это вы с Аскаром Маминым разбирайтесь, он сказал - на 7 (семь) процентов
Это вы с Аскаром Маминым разбирайтесь, он сказал - на 7 (семь) процентов
Мало ли чё он сказал,тут недавно статью кто-то приводил о том что у нас все будут учить русский а президент сказал чтобы учили государственный,кто врёт?)
Цитата:
maxsaf:
Потому что подорожание в два раза, то есть на 100%, а это как бы заметно больше 7%
Потому что подорожание в два раза, то есть на 100%, а это как бы заметно больше 7%
Ааааа ну ладно,пойду поем
Цитата:
maxsaf:
Абайка тут как-то пытался обьяснить
Абайка тут как-то пытался обьяснить
Он и объяснил но ты начал вертеться) и тебя видно задело что ничего не смог ответить от чего начал тот момент пред карантинного года приводить в пример сейчас)
Цитата:
таноми52:
Тебе, паЦан, видно, никогда не понять, что такое тактичность, корректность, деликатность и т.п
Тебе, паЦан, видно, никогда не понять, что такое тактичность, корректность, деликатность и т.п
А ну это сейчас тактичность была и корректность? Или от вас переодически муж заходит или сосед со своим "пацан"?)
Цитата:
таноми52:
какой-нибудь дряни
какой-нибудь дряни
Цитата:
таноми52:
Сволочь найдёт,
Сволочь найдёт,
Уроки культуры от номерковых!
А вы не ждите уже,поизгаляйтесь сами
Чтобы клин клином,верняк будет девчуля! (Это реприза на пацана,незнаю может у вас на районе так общение ведут?) Если что это была тактичность вы сами мне ее преподали выше
(Уважаемые пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 22:48
Цитата:
Ты сам нахамил, спровоцировал человека, а теперь обиженку строишь?
Не твоего ума внутрисемейные дела, даже если кто-то об этом обмолвился.
[Исправлено: Victor Yang, 05.01.2021 - 22:53]
[Исправлено: Victor Yang, 05.01.2021 - 22:56]
abaika95:
Если что это была тактичность
Если что это была тактичность
Ты сам нахамил, спровоцировал человека, а теперь обиженку строишь?
Не твоего ума внутрисемейные дела, даже если кто-то об этом обмолвился.
[Исправлено: Victor Yang, 05.01.2021 - 22:53]
[Исправлено: Victor Yang, 05.01.2021 - 22:56]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 22:48
Цитата:
Мало ли че Никонов с Федоровым сказали. Внешнюю политику в РФ определяет только президент. У Пескова уже усы начинают отклеиваться от этой фразы, сколько он ее произнес за последнее время
Цитата:
А разве одно другому мешает?)
abaika95:
Мало ли чё он сказал
Мало ли чё он сказал
Мало ли че Никонов с Федоровым сказали. Внешнюю политику в РФ определяет только президент. У Пескова уже усы начинают отклеиваться от этой фразы, сколько он ее произнес за последнее время
Цитата:
abaika95:
тут недавно статью кто-то приводил о том что у нас все будут учить русский а президент сказал чтобы учили государственный,кто врёт?)
тут недавно статью кто-то приводил о том что у нас все будут учить русский а президент сказал чтобы учили государственный,кто врёт?)
А разве одно другому мешает?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 22:52
Цитата:
Только в случае полной безысходности, когда крыть совсем уже нечем. Видимо мне Абайка возразить по делу уже не может, вот и приплетает родных ))
таноми52:
Сволочь найдёт, к чему прицепиться
Сволочь найдёт, к чему прицепиться
Только в случае полной безысходности, когда крыть совсем уже нечем. Видимо мне Абайка возразить по делу уже не может, вот и приплетает родных ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:00
Цитата:
Значит, принял таки на свой счёт!
Это подтверждает верность моего высказывания.
Теперь о "пацан"...
Это выражение в Вашу пользу, ибо списывает все здесь опубликованные Вами глупости, на возраст
И предполагает, что с годами Вы поумнеете
А если нет, то печально
[Исправлено: таноми52, 05.01.2021 - 23:02]
abaika95:
А ну это сейчас тактичность была и корректность? И
А ну это сейчас тактичность была и корректность? И
Значит, принял таки на свой счёт!
Это подтверждает верность моего высказывания.
Теперь о "пацан"...
Это выражение в Вашу пользу, ибо списывает все здесь опубликованные Вами глупости, на возраст
И предполагает, что с годами Вы поумнеете
А если нет, то печально
[Исправлено: таноми52, 05.01.2021 - 23:02]
a
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:08
а драка будет?
что вокруг да около ходить.
что вокруг да около ходить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:28
Цитата:
я не хамил прошу уже третий раз привести аргумент где там хамство?)
Цитата:
А что кто-то Никонова осуждает? Шут и шут
Цитата:
Действительно,ну жду когда начнёте ратовать за изучение государственного у нас,маме скиньте и родственникам статью президента)
Цитата:
Крыть что? Мы вроде с вами диалог начали сразу с мамы и вы сверху обмолвились что не обиделись на это а тут продолжаете жаловаться) платочек выслать?
Цитата:
Ну пацан это вы явно ко мне обращались на это и ответил если не заметили, на все остальное это уроки культуры и тактичности от вас,только и всего) уроки правда какие-то подзаборные
Цитата:
Без проблем обращение "девчуля" тоже самое соотносится к вашей глупости написанной до этого.....жалко что я то знаю ваш возраст и на него уже мало что спишешь,нет всё-таки возраст пришел один буду все таки к вам на Вы без всяких "девчуль" так правильнее будет
Victor Yang:
Ты сам нахамил, спровоцировал человека, а теперь обиженку строишь? Не твоего ума внутрисемейные дела, даже если кто-то об этом обмолвился.
Ты сам нахамил, спровоцировал человека, а теперь обиженку строишь? Не твоего ума внутрисемейные дела, даже если кто-то об этом обмолвился.
я не хамил прошу уже третий раз привести аргумент где там хамство?)
Цитата:
maxsaf:
Мало ли че Никонов с Федоровым сказали. Внешнюю политику в РФ определяет только президент
Мало ли че Никонов с Федоровым сказали. Внешнюю политику в РФ определяет только президент
А что кто-то Никонова осуждает? Шут и шут
Цитата:
maxsaf:
А разве одно другому мешает?
А разве одно другому мешает?
Действительно,ну жду когда начнёте ратовать за изучение государственного у нас,маме скиньте и родственникам статью президента)
Цитата:
maxsaf:
Только в случае полной безысходности, когда крыть совсем уже нечем.
Только в случае полной безысходности, когда крыть совсем уже нечем.
Крыть что? Мы вроде с вами диалог начали сразу с мамы и вы сверху обмолвились что не обиделись на это а тут продолжаете жаловаться) платочек выслать?
Цитата:
таноми52:
Значит, принял таки на свой счёт!
Значит, принял таки на свой счёт!
Ну пацан это вы явно ко мне обращались на это и ответил если не заметили, на все остальное это уроки культуры и тактичности от вас,только и всего) уроки правда какие-то подзаборные
Цитата:
таноми52:
Это выражение в Вашу пользу, ибо списывает все здесь опубликованные Вами глупости, на возраст
Это выражение в Вашу пользу, ибо списывает все здесь опубликованные Вами глупости, на возраст
Без проблем обращение "девчуля" тоже самое соотносится к вашей глупости написанной до этого.....жалко что я то знаю ваш возраст и на него уже мало что спишешь,нет всё-таки возраст пришел один буду все таки к вам на Вы без всяких "девчуль" так правильнее будет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:33
Цитата:
Статья и высказывания президента не подразумевают, что я должен за что-то ратовать
abaika95:
Действительно,ну жду когда начнёте ратовать за изучение государственного у нас,маме скиньте и родственникам статью президента)
Действительно,ну жду когда начнёте ратовать за изучение государственного у нас,маме скиньте и родственникам статью президента)
Статья и высказывания президента не подразумевают, что я должен за что-то ратовать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:35
Цитата:
Сам президент призывает дать отпор. Или это касается всех, кроме Никонова?)
abaika95:
А что кто-то Никонова осуждает? Шут и шут
А что кто-то Никонова осуждает? Шут и шут
Сам президент призывает дать отпор. Или это касается всех, кроме Никонова?)
-
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