Отправлено: - 22:36

maxsaf:

Это вы с Аскаром Маминым разбирайтесь, он сказал - на 7 (семь) процентов

maxsaf:

Потому что подорожание в два раза, то есть на 100%, а это как бы заметно больше 7%

maxsaf:

Абайка тут как-то пытался обьяснить

таноми52:

Тебе, паЦан, видно, никогда не понять, что такое тактичность, корректность, деликатность и т.п

таноми52:

какой-нибудь дряни

таноми52:

Сволочь найдёт,

Цитата:Мало ли чё он сказал,тут недавно статью кто-то приводил о том что у нас все будут учить русский а президент сказал чтобы учили государственный,кто врёт?)Цитата:Ааааа ну ладно,пойду поемЦитата:Он и объяснил но ты начал вертеться) и тебя видно задело что ничего не смог ответить от чего начал тот момент пред карантинного года приводить в пример сейчас)Цитата:А ну это сейчас тактичность была и корректность? Или от вас переодически муж заходит или сосед со своим "пацан"?)Цитата:Цитата:Уроки культуры от номерковых!А вы не ждите уже,поизгаляйтесь самиЧтобы клин клином,верняк будет девчуля! (Это реприза на пацана,незнаю может у вас на районе так общение ведут?) Если что это была тактичность вы сами мне ее преподали выше