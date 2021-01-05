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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9645
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:17
#196
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Цитата:
abaika95:
у нас много че подорожало,прям прям "хорошо"

Это вы с Аскаром Маминым разбирайтесь, он сказал - на 7 (семь) процентов :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9645
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:19
#197
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Цитата:
abaika95:
Незнаю че вы так на яйце зациклены

Потому что подорожание в два раза, то есть на 100%, а это как бы заметно больше 7%
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:35
#198
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Цитата:
maxsaf:
с Аскаром Маминым разбирайтесь, он сказал - на 7 (семь) процентов

Мамин не мог сказать цифру больше, потому что тогда пришлось бы пенсионерам повышать пенсию не на 7%. А это гораздо затратнее для бюджета.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9645
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:38
#199
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Цитата:
Козлов я:
Мамин не мог сказать цифру больше, потому что тогда пришлось бы пенсионерам повышать пенсию не на 7%. А это гораздо затратнее для бюджета.

Абайка тут как-то пытался обьяснить, как происходит индексация пенсии: якобы не по фактической инфляции, а по прогнозам инфляции на следующий год. А прогнозы всегда отличные :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10330
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:43
#200
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перепелиные не подорожали.
их кушайте.
и недорого.
180 тенге десяток.

[Исправлено: alex_60, 05.01.2021 - 21:50]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2169
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 22:17
#201
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Цитата:
abaika95:
Насчёт мамы? Ну так жду аргументов что тут с моралью то не так?) Где кого я оскорбил?


Как сказал когда-то Райкин, есть люди, которые понимают и которые НЕ ПОНИМАЮТ! И, видимо, не поймут НИКОГДА.
Тебе, паЦан, видно, никогда не понять, что такое тактичность, корректность, деликатность и т.п
Есть вещи, которые недопустимы, если ты себя считаешь цивилизованным человеком
Я вот тут как-то упомянула свою маму, её диабет, а теперь жалею, что дала повод какой-нибудь дряни поизгаляться,
если представится возможность, над чем-либо связанным со мной и моим родненьким человеком
Сволочь найдёт, к чему прицепиться
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 22:36
#202
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Цитата:
maxsaf:
Это вы с Аскаром Маминым разбирайтесь, он сказал - на 7 (семь) процентов



Мало ли чё он сказал,тут недавно статью кто-то приводил о том что у нас все будут учить русский а президент сказал чтобы учили государственный,кто врёт?)


Цитата:
maxsaf:
Потому что подорожание в два раза, то есть на 100%, а это как бы заметно больше 7%



Ааааа ну ладно,пойду поем


Цитата:
maxsaf:
Абайка тут как-то пытался обьяснить


Он и объяснил но ты начал вертеться) и тебя видно задело что ничего не смог ответить от чего начал тот момент пред карантинного года приводить в пример сейчас)


Цитата:
таноми52:
Тебе, паЦан, видно, никогда не понять, что такое тактичность, корректность, деликатность и т.п



А ну это сейчас тактичность была и корректность? Или от вас переодически муж заходит или сосед со своим "пацан"?)




Цитата:
таноми52:
какой-нибудь дряни

Цитата:
таноми52:
Сволочь найдёт,


Уроки культуры от номерковых!
А вы не ждите уже,поизгаляйтесь сами
Чтобы клин клином,верняк будет девчуля! (Это реприза на пацана,незнаю может у вас на районе так общение ведут?) Если что это была тактичность вы сами мне ее преподали выше
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13605
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 22:48
#203
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Цитата:
abaika95:
Если что это была тактичность

Ты сам нахамил, спровоцировал человека, а теперь обиженку строишь?
Не твоего ума внутрисемейные дела, даже если кто-то об этом обмолвился.

[Исправлено: Victor Yang, 05.01.2021 - 22:53]

[Исправлено: Victor Yang, 05.01.2021 - 22:56]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9645
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 22:48
#204
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Цитата:
abaika95:
Мало ли чё он сказал

Мало ли че Никонов с Федоровым сказали. Внешнюю политику в РФ определяет только президент. У Пескова уже усы начинают отклеиваться от этой фразы, сколько он ее произнес за последнее время :lol:

Цитата:
abaika95:
тут недавно статью кто-то приводил о том что у нас все будут учить русский а президент сказал чтобы учили государственный,кто врёт?)

А разве одно другому мешает?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9645
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 22:52
#205
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Цитата:
таноми52:
Сволочь найдёт, к чему прицепиться

Только в случае полной безысходности, когда крыть совсем уже нечем. Видимо мне Абайка возразить по делу уже не может, вот и приплетает родных ))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2169
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:00
#206
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Цитата:
abaika95:
А ну это сейчас тактичность была и корректность? И


Значит, принял таки на свой счёт!
Это подтверждает верность моего высказывания.
Теперь о "пацан"...
Это выражение в Вашу пользу, ибо списывает все здесь опубликованные Вами глупости, на возраст
И предполагает, что с годами Вы поумнеете
А если нет, то печально :-(

[Исправлено: таноми52, 05.01.2021 - 23:02]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10330
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:08
#207
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а драка будет?
что вокруг да около ходить.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:28
#208
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Цитата:
Victor Yang:
Ты сам нахамил, спровоцировал человека, а теперь обиженку строишь? Не твоего ума внутрисемейные дела, даже если кто-то об этом обмолвился.


я не хамил прошу уже третий раз привести аргумент где там хамство?)


Цитата:
maxsaf:
Мало ли че Никонов с Федоровым сказали. Внешнюю политику в РФ определяет только президент


А что кто-то Никонова осуждает? Шут и шут


Цитата:
maxsaf:
А разве одно другому мешает?


Действительно,ну жду когда начнёте ратовать за изучение государственного у нас,маме скиньте и родственникам статью президента)

Цитата:
maxsaf:
Только в случае полной безысходности, когда крыть совсем уже нечем.


Крыть что? Мы вроде с вами диалог начали сразу с мамы и вы сверху обмолвились что не обиделись на это а тут продолжаете жаловаться) платочек выслать?

Цитата:
таноми52:
Значит, принял таки на свой счёт!


Ну пацан это вы явно ко мне обращались на это и ответил если не заметили, на все остальное это уроки культуры и тактичности от вас,только и всего) уроки правда какие-то подзаборные


Цитата:
таноми52:
Это выражение в Вашу пользу, ибо списывает все здесь опубликованные Вами глупости, на возраст


Без проблем обращение "девчуля" тоже самое соотносится к вашей глупости написанной до этого.....жалко что я то знаю ваш возраст и на него уже мало что спишешь,нет всё-таки возраст пришел один буду все таки к вам на Вы без всяких "девчуль" так правильнее будет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9645
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:33
#209
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Цитата:
abaika95:
Действительно,ну жду когда начнёте ратовать за изучение государственного у нас,маме скиньте и родственникам статью президента)

Статья и высказывания президента не подразумевают, что я должен за что-то ратовать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9645
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 23:35
#210
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Цитата:
abaika95:
А что кто-то Никонова осуждает? Шут и шут

Сам президент призывает дать отпор. Или это касается всех, кроме Никонова?)
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