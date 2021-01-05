Отправлено: - 20:34

elektron:

А вообще у вас мораль ниже плинтуса. Как в некоторых диснеевских мультиках. Человеком нужно не только родиться, но и стать им

maxsaf:

Развитие событий по разному пути могло пойти. Но если уже президент реагирует на Никонова, да еще и призывает дать отпор - это точно приведет к эскалации.

maxsaf:

Даже с Боратом такой реакции не было. Типа шут - че с него взять. Пошкнили и забыли, даже плюсы нашли

Цитата:Это вы к чему? Насчёт мамы? Ну так жду аргументов что тут с моралью то не так?) Где кого я оскорбил? Вон мама вся в шоколаде а Макс обьяснить не может к чему он тут тогда спрашивал за Яйцы?)Цитата:Он не реагирует на него,сам Никонов эти и был план дальнейших действий,надеюсь поняли к чему я?)Цитата:Пошкнить или забыть?) Хотя шкнить не умею,покажите сначала