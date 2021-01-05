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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6097
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:40
#181
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Цитата:
abaika95:

Да может где чего и забыли, но как же так? :-o
А вообще у вас мораль ниже плинтуса. Как в некоторых диснеевских мультиках.
Человеком нужно не только родиться, но и стать им.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:44
#182
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Мда, весело год начинается
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6097
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:50
#183
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Цитата:
maxsaf:
Мда, весело год начинается

Он примерно так и заканчивался вроде, так что ничего нового. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:55
#184
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Цитата:
elektron:
Он примерно так и заканчивался вроде, так что ничего нового

Развитие событий по разному пути могло пойти. Но если уже президент реагирует на Никонова, да еще и призывает дать отпор - это точно приведет к эскалации.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10329
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:55
#185
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костанай два тут смотрю.
вкалывает не покладая рук.
отдыхать надо, хотя бы немного.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:58
#186
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Даже с Боратом такой реакции не было. Типа шут - че с него взять. Пошкнили и забыли, даже плюсы нашли. Можно было и федоровых шутами назвать и забыть.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:59
#187
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Цитата:
alex_60:
отдыхать надо, хотя бы немного.

Я через час на смену заступаю, можете пока перекусить, в туалет сходить))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 20:03
#188
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Цитата:
elektron:
Он примерно так и заканчивался вроде, так что ничего нового.


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10329
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 20:07
#189
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Цитата:
maxsaf:
через час на смену заступаю,


какая смена. мне тут Гога передал что
вами за сегодня уже 50 постов написано.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 20:14
#190
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Цитата:
alex_60:
вами за сегодня уже 50 постов написано.

Это вступление, перед началом основной программы :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6490
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 20:34
#191
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Цитата:
elektron:
А вообще у вас мораль ниже плинтуса. Как в некоторых диснеевских мультиках. Человеком нужно не только родиться, но и стать им


Это вы к чему? Насчёт мамы? Ну так жду аргументов что тут с моралью то не так?) Где кого я оскорбил? Вон мама вся в шоколаде а Макс обьяснить не может к чему он тут тогда спрашивал за Яйцы?)



Цитата:
maxsaf:
Развитие событий по разному пути могло пойти. Но если уже президент реагирует на Никонова, да еще и призывает дать отпор - это точно приведет к эскалации.



Он не реагирует на него,сам Никонов эти и был план дальнейших действий,надеюсь поняли к чему я?)


Цитата:
maxsaf:
Даже с Боратом такой реакции не было. Типа шут - че с него взять. Пошкнили и забыли, даже плюсы нашли



Пошкнить или забыть?) Хотя шкнить не умею,покажите сначала
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6097
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 20:45
#192
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Цитата:
abaika95:
Это вы к чему?

Да просто к тому, что можно как то спросить или подвести разговор к тому, что интересует. А не "налетать" чуть ли не с обвинениями. В общих темах, может и принятая практика. Но не в таких личных случаях. Немного корректности ещё никому не вредило. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:08
#193
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Цитата:
abaika95:
Он не реагирует на него,сам Никонов эти и был план дальнейших действий,надеюсь поняли к чему я?)

Ну тогда это самокопание ямы)

Цитата:
abaika95:
к чему он тут тогда спрашивал за Яйцы?)

Да меня сама цена мало интересует. Вопрос в том, зачем было говорить что падеж птицы в таком количестве не повлияет на цену на яйцо. А что же тогда влияет, силы небесные что-ли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6490
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:11
#194
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Цитата:
elektron:
А не "налетать" чуть ли не с обвинениями. В общих темах, может и принятая практика. Но не в таких личных случаях. Немного корректности ещё никому не вредило.


личный случай если бы я привел в пример супругу (про которую он тут не слова не говорил при мне) а так человек сам вывел маму как объект и причину своего присутствия на форуме,не грубил,не хамил,даже троллинг был в сторону сына а не в сторону мамы...но я думаю там ещё и дядя фигурирует и может быть тетя с племянником коим надо помогать) Макс наверно за них теперь будет бороться яростно в комментах делая из жизнь лучше !!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6490
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:14
#195
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Цитата:
maxsaf:
Ну тогда это самокопание ямы)


Нет это типо тактика такая,не уверен что верная


Цитата:
maxsaf:
Да меня сама цена мало интересует. Вопрос в том, зачем было говорить что падеж птицы в таком количестве не повлияет на цену на яйцо.



Незнаю че вы так на яйце зациклены у нас много че подорожало,прям прям "хорошо"

У нас небыло сахарного гриппа,масленного,и ещё много какого)
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