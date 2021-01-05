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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6097
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:40
Цитата:
Да может где чего и забыли, но как же так?
А вообще у вас мораль ниже плинтуса. Как в некоторых диснеевских мультиках.
Человеком нужно не только родиться, но и стать им.
abaika95:
Да может где чего и забыли, но как же так?
А вообще у вас мораль ниже плинтуса. Как в некоторых диснеевских мультиках.
Человеком нужно не только родиться, но и стать им.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:44
Мда, весело год начинается
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6097
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:50
Цитата:
Он примерно так и заканчивался вроде, так что ничего нового.
maxsaf:
Мда, весело год начинается
Мда, весело год начинается
Он примерно так и заканчивался вроде, так что ничего нового.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:55
Цитата:
Развитие событий по разному пути могло пойти. Но если уже президент реагирует на Никонова, да еще и призывает дать отпор - это точно приведет к эскалации.
elektron:
Он примерно так и заканчивался вроде, так что ничего нового
Он примерно так и заканчивался вроде, так что ничего нового
Развитие событий по разному пути могло пойти. Но если уже президент реагирует на Никонова, да еще и призывает дать отпор - это точно приведет к эскалации.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10329
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:55
костанай два тут смотрю.
вкалывает не покладая рук.
отдыхать надо, хотя бы немного.
вкалывает не покладая рук.
отдыхать надо, хотя бы немного.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:58
Даже с Боратом такой реакции не было. Типа шут - че с него взять. Пошкнили и забыли, даже плюсы нашли. Можно было и федоровых шутами назвать и забыть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:59
Цитата:
Я через час на смену заступаю, можете пока перекусить, в туалет сходить))
alex_60:
отдыхать надо, хотя бы немного.
отдыхать надо, хотя бы немного.
Я через час на смену заступаю, можете пока перекусить, в туалет сходить))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2106
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 20:03
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10329
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 20:07
Цитата:
какая смена. мне тут Гога передал что
вами за сегодня уже 50 постов написано.
maxsaf:
через час на смену заступаю,
через час на смену заступаю,
какая смена. мне тут Гога передал что
вами за сегодня уже 50 постов написано.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 20:14
Цитата:
Это вступление, перед началом основной программы
alex_60:
вами за сегодня уже 50 постов написано.
вами за сегодня уже 50 постов написано.
Это вступление, перед началом основной программы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 20:34
Цитата:
Это вы к чему? Насчёт мамы? Ну так жду аргументов что тут с моралью то не так?) Где кого я оскорбил? Вон мама вся в шоколаде а Макс обьяснить не может к чему он тут тогда спрашивал за Яйцы?)
Цитата:
Он не реагирует на него,сам Никонов эти и был план дальнейших действий,надеюсь поняли к чему я?)
Цитата:
Пошкнить или забыть?) Хотя шкнить не умею,покажите сначала
elektron:
А вообще у вас мораль ниже плинтуса. Как в некоторых диснеевских мультиках. Человеком нужно не только родиться, но и стать им
А вообще у вас мораль ниже плинтуса. Как в некоторых диснеевских мультиках. Человеком нужно не только родиться, но и стать им
Это вы к чему? Насчёт мамы? Ну так жду аргументов что тут с моралью то не так?) Где кого я оскорбил? Вон мама вся в шоколаде а Макс обьяснить не может к чему он тут тогда спрашивал за Яйцы?)
Цитата:
maxsaf:
Развитие событий по разному пути могло пойти. Но если уже президент реагирует на Никонова, да еще и призывает дать отпор - это точно приведет к эскалации.
Развитие событий по разному пути могло пойти. Но если уже президент реагирует на Никонова, да еще и призывает дать отпор - это точно приведет к эскалации.
Он не реагирует на него,сам Никонов эти и был план дальнейших действий,надеюсь поняли к чему я?)
Цитата:
maxsaf:
Даже с Боратом такой реакции не было. Типа шут - че с него взять. Пошкнили и забыли, даже плюсы нашли
Даже с Боратом такой реакции не было. Типа шут - че с него взять. Пошкнили и забыли, даже плюсы нашли
Пошкнить или забыть?) Хотя шкнить не умею,покажите сначала
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6097
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 20:45
Цитата:
Да просто к тому, что можно как то спросить или подвести разговор к тому, что интересует. А не "налетать" чуть ли не с обвинениями. В общих темах, может и принятая практика. Но не в таких личных случаях. Немного корректности ещё никому не вредило.
abaika95:
Это вы к чему?
Это вы к чему?
Да просто к тому, что можно как то спросить или подвести разговор к тому, что интересует. А не "налетать" чуть ли не с обвинениями. В общих темах, может и принятая практика. Но не в таких личных случаях. Немного корректности ещё никому не вредило.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:08
Цитата:
Ну тогда это самокопание ямы)
Цитата:
Да меня сама цена мало интересует. Вопрос в том, зачем было говорить что падеж птицы в таком количестве не повлияет на цену на яйцо. А что же тогда влияет, силы небесные что-ли?
abaika95:
Он не реагирует на него,сам Никонов эти и был план дальнейших действий,надеюсь поняли к чему я?)
Он не реагирует на него,сам Никонов эти и был план дальнейших действий,надеюсь поняли к чему я?)
Ну тогда это самокопание ямы)
Цитата:
abaika95:
к чему он тут тогда спрашивал за Яйцы?)
к чему он тут тогда спрашивал за Яйцы?)
Да меня сама цена мало интересует. Вопрос в том, зачем было говорить что падеж птицы в таком количестве не повлияет на цену на яйцо. А что же тогда влияет, силы небесные что-ли?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:11
Цитата:
личный случай если бы я привел в пример супругу (про которую он тут не слова не говорил при мне) а так человек сам вывел маму как объект и причину своего присутствия на форуме,не грубил,не хамил,даже троллинг был в сторону сына а не в сторону мамы...но я думаю там ещё и дядя фигурирует и может быть тетя с племянником коим надо помогать) Макс наверно за них теперь будет бороться яростно в комментах делая из жизнь лучше !!
elektron:
А не "налетать" чуть ли не с обвинениями. В общих темах, может и принятая практика. Но не в таких личных случаях. Немного корректности ещё никому не вредило.
А не "налетать" чуть ли не с обвинениями. В общих темах, может и принятая практика. Но не в таких личных случаях. Немного корректности ещё никому не вредило.
личный случай если бы я привел в пример супругу (про которую он тут не слова не говорил при мне) а так человек сам вывел маму как объект и причину своего присутствия на форуме,не грубил,не хамил,даже троллинг был в сторону сына а не в сторону мамы...но я думаю там ещё и дядя фигурирует и может быть тетя с племянником коим надо помогать) Макс наверно за них теперь будет бороться яростно в комментах делая из жизнь лучше !!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 21:14
Цитата:
Нет это типо тактика такая,не уверен что верная
Цитата:
Незнаю че вы так на яйце зациклены у нас много че подорожало,прям прям "хорошо"
У нас небыло сахарного гриппа,масленного,и ещё много какого)
maxsaf:
Ну тогда это самокопание ямы)
Ну тогда это самокопание ямы)
Нет это типо тактика такая,не уверен что верная
Цитата:
maxsaf:
Да меня сама цена мало интересует. Вопрос в том, зачем было говорить что падеж птицы в таком количестве не повлияет на цену на яйцо.
Да меня сама цена мало интересует. Вопрос в том, зачем было говорить что падеж птицы в таком количестве не повлияет на цену на яйцо.
Незнаю че вы так на яйце зациклены у нас много че подорожало,прям прям "хорошо"
У нас небыло сахарного гриппа,масленного,и ещё много какого)
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