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Тариф на отопление снизится с февраля в Костанае. Хотя руководство КТЭК просило его повысить
Тариф на отопление снизится с февраля в Костанае. Хотя руководство КТЭК просило его повысить
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