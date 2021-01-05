Re: Тариф на отопление снизится с февраля в Костанае. Хотя...

Отправлено: - 20:47

Я так понял теперь работникам КТЭКа повышения зарплат не светит? Цены на все растут, официальная инфляция не отображает истинную картину, а если тариф даже занижают, то потом жалобы то там трубы открыты, то там... может тоже игнорировать? Это ведь маленькая толика того, на что тратятся деньги компании.

Мне вот постоянно интересно почему тепловой компании и костанай су не дают добро на повышение тарифов, а электрикам в прошлом году вроде 2 раза одобрили повышение или их не проверяют?