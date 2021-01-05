Отправлено: - 13:57

maxsaf:

Это пока в соглашении к форуму не пропишут - до него не дойдет ))

Цитата:Ну как напишут так напишут а так нет закона по которому твои отношения с мамой (озвученные до этого тобой же) нельзя обсуждать?)