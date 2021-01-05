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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:57
Цитата:
Ну как напишут так напишут а так нет закона по которому твои отношения с мамой (озвученные до этого тобой же) нельзя обсуждать?)
maxsaf:
Это пока в соглашении к форуму не пропишут - до него не дойдет ))
Это пока в соглашении к форуму не пропишут - до него не дойдет ))
Ну как напишут так напишут а так нет закона по которому твои отношения с мамой (озвученные до этого тобой же) нельзя обсуждать?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:58
Цитата:
А как у вас с мамой дела, гордится сыном?))
abaika95:
твои отношения с мамой
твои отношения с мамой
А как у вас с мамой дела, гордится сыном?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:59
Цитата:
Почем доставка яйца нынче из Канады в Костанай?
Цитата:
Ну вроде как Йангу жалуетесь,и это видно всем,не личка всё-таки)
maxsaf:
Уже помог, у нее все хорошо
Уже помог, у нее все хорошо
Почем доставка яйца нынче из Канады в Костанай?
Цитата:
maxsaf:
А я вам что-то высказываю что-ли? Расслабьтесь и получайте удовольствие
А я вам что-то высказываю что-ли? Расслабьтесь и получайте удовольствие
Ну вроде как Йангу жалуетесь,и это видно всем,не личка всё-таки)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:01
Цитата:
Да
Но это уже личное и я общественным это не делал изначально)
Йанг или я Не прав?)
maxsaf:
А как у вас с мамой дела, гордится сыном?)
А как у вас с мамой дела, гордится сыном?)
Да
Но это уже личное и я общественным это не делал изначально)
Йанг или я Не прав?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:02
Цитата:
С вашими ценами доставка вообще бесплатно выходит ))
abaika95:
Почем доставка яйца нынче из Канады в Костанай?
Почем доставка яйца нынче из Канады в Костанай?
С вашими ценами доставка вообще бесплатно выходит ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:04
Цитата:
Ладно, перефразирую:
Хоть кто нибудь гордится своим "никаким специалистом" и "казюлькой"? Это уж точно достояние общественности
abaika95:
Да Но это уже личное и я общественным это не делал изначально)
Да Но это уже личное и я общественным это не делал изначально)
Ладно, перефразирую:
Хоть кто нибудь гордится своим "никаким специалистом" и "казюлькой"? Это уж точно достояние общественности
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:09
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:12
Цитата:
Нет, но все в шоколаде
abaika95:
у мамы кондитерская тут?)
у мамы кондитерская тут?)
Нет, но все в шоколаде
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:14
Цитата:
Присоединяюсь. Красавчег
abaika95:
Да все гордятся, куратор дисера по плечу бьёт!) Говорит молодец)
Да все гордятся, куратор дисера по плечу бьёт!) Говорит молодец)
Присоединяюсь. Красавчег
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:24
Кто не понял, в #158 буквы пропущены в слове "мариками"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 15:26
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 15:58
Цитата:
Абайка, кураторы - это в МВД, КНБ.
А у пишущих диссер, Научный руководитель - называется.
Так кто, ты, абайка?...
[Исправлено: drakon, 05.01.2021 - 16:44]
abaika95:
куратор дисера по плечу бьёт!)
куратор дисера по плечу бьёт!)
Абайка, кураторы - это в МВД, КНБ.
А у пишущих диссер, Научный руководитель - называется.
Так кто, ты, абайка?...
[Исправлено: drakon, 05.01.2021 - 16:44]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:18
Цитата:
Ну это в вашей молодости кураторы только в чк были)
Сейчас кураторы Бывают учебных и научных проектов
drakon:
Абайка, кураторы - это в МВД, КНБ. А у пишущих диссер, Научный руководитель - называется. Так кто, ты, абайка?..
Абайка, кураторы - это в МВД, КНБ. А у пишущих диссер, Научный руководитель - называется. Так кто, ты, абайка?..
Ну это в вашей молодости кураторы только в чк были)
Сейчас кураторы Бывают учебных и научных проектов
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:21
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:25
Токаев чето перемудрил в своей статье
Сейчас фрики и откровенные нацики начнут голову подымать
Видно АП решило ставку на нацпатов на выборах делать
Сплотим народ перед внешней угрозой! Теперь понятно что Федоров с Никоновым были купленные говорящие головы
Сейчас фрики и откровенные нацики начнут голову подымать
Видно АП решило ставку на нацпатов на выборах делать
Сплотим народ перед внешней угрозой! Теперь понятно что Федоров с Никоновым были купленные говорящие головы
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