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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:57
#166
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Цитата:
maxsaf:
Это пока в соглашении к форуму не пропишут - до него не дойдет ))


Ну как напишут так напишут а так нет закона по которому твои отношения с мамой (озвученные до этого тобой же) нельзя обсуждать?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:58
#167
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Цитата:
abaika95:
твои отношения с мамой

А как у вас с мамой дела, гордится сыном?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 13:59
#168
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Цитата:
maxsaf:
Уже помог, у нее все хорошо


Почем доставка яйца нынче из Канады в Костанай?

Цитата:
maxsaf:
А я вам что-то высказываю что-ли? Расслабьтесь и получайте удовольствие


Ну вроде как Йангу жалуетесь,и это видно всем,не личка всё-таки)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:01
#169
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Цитата:
maxsaf:
А как у вас с мамой дела, гордится сыном?)


Да
Но это уже личное и я общественным это не делал изначально)

Йанг или я Не прав?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:02
#170
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Цитата:
abaika95:
Почем доставка яйца нынче из Канады в Костанай?

С вашими ценами доставка вообще бесплатно выходит ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:04
#171
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Цитата:
abaika95:
Да Но это уже личное и я общественным это не делал изначально)

Ладно, перефразирую:
Хоть кто нибудь гордится своим "никаким специалистом" и "казюлькой"? Это уж точно достояние общественности :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:09
#172
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:12
#173
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Цитата:
abaika95:
у мамы кондитерская тут?)

Нет, но все в шоколаде :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:14
#174
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Цитата:
abaika95:
Да все гордятся, куратор дисера по плечу бьёт!) Говорит молодец)

Присоединяюсь. Красавчег :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9628
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 14:24
#175
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Кто не понял, в #158 буквы пропущены в слове "мариками"
;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 15:26
#176
Комментарий удален модератором.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 15:58
#177
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Цитата:
abaika95:
куратор дисера по плечу бьёт!)

Абайка, кураторы - это в МВД, КНБ.
А у пишущих диссер, Научный руководитель - называется.
Так кто, ты, абайка?... ;-)

[Исправлено: drakon, 05.01.2021 - 16:44]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:18
#178
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Цитата:
drakon:
Абайка, кураторы - это в МВД, КНБ. А у пишущих диссер, Научный руководитель - называется. Так кто, ты, абайка?..


Ну это в вашей молодости кураторы только в чк были)
Сейчас кураторы Бывают учебных и научных проектов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:21
#179
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6487
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.01.21 - 19:25
#180
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Токаев чето перемудрил в своей статье
Сейчас фрики и откровенные нацики начнут голову подымать

Видно АП решило ставку на нацпатов на выборах делать

Сплотим народ перед внешней угрозой! Теперь понятно что Федоров с Никоновым были купленные говорящие головы
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