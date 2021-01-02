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≡ Казахстан официально отказался от смертной казни
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40644
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 02.01.21 - 20:07
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С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них. Согласно международному протоколу у Казахстана после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
409
Казахстан официально отказался от смертной казни
Отправлено: 05.01.21 - 18:09
#30
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Цитата:
таноми52:
Изобретение человечества

Гарантирующее индульгенции за решение собственных интересов
Профайл
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